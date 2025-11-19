INVESTIGAȚIE Un grup de medici români promite femeilor plăcere și „recăpătarea încrederii” prin „rejuvenare vaginală” și dezvoltă o afacere pe corpul acestora. Urolog: „Eu cred că tu nu ai orgasm”

Proceduri fără bază științifică, decontate de stat sau plătite cu mii de euro în clinici private, sunt efectuate de medici români. Aceștia câștigă zeci de mii de euro de pe urma femeilor atrase, prin clinici și webinarii cu publicitate înșelătoare, către operații de „rejuvenare vaginală” prezentate drept soluții miraculoase pentru probleme medicale serioase sau pentru „recăpătarea încrederii”, scrie siteul de investigații Snoop.

S-a ajuns să se prezinte masturbarea cu forța, drept „act medical”. „M-a pus pe masă. Mi-a zis «Relaxează-te, întinde-te». Sânii erau descoperiți. Nu mai știu dacă mi-a zis să mă dezbrac sau nu. Și am simțit că degetele lui îmi freacă circular clitorisul”, a povestit o pacientă.

Medicul este urolog la un spital public și se numește Vali Minciună. „Eu stăteam acolo întinsă, eram crispată, eram nervoasă, nu înțelegeam ce se întâmplă. Zic «Ce faceți?» «Încerc să te stimulez, să provoc orgasmul.» Zici că-i Caragiale… Zic «Nu funcționează așa. Eu nu pot să mă excit la dvs”.

Terapiile de rejuvenare vaginală sunt vândute de sute de clinici din România, deși reglementarea lipsește, iar informațiile către paciente prezintă mai degrabă beneficiul maxim, nicidecum consecințele care pot fi, în unele cazuri, periculoase.

S-a ajuns ca o procedură experimentală – injectarea cu PRP pentru incontinență urinară – să fie decontată la un spital de stat din România, după ce a fost oferită prin tragere la sorți pe Instagram, dezvăluie Snoop.

Medici care fac parte din comisiile din Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, Universitatea de Medicină și din Senatul României practică și ei proceduri nevalidate științific.

E adaptarea de la noi a unei întregi industrii care exploatează financiar suferințele femeilor, după ce aceeași industrie le-a creat sau le-a amplificat, explică pentru Snoop Virginia Braun, profesoară la University of Auckland, Noua Zeelandă.

Urolog de la un spital public: „Eu cred că tu nu ai orgasm”

Bărbatul care-i spune asta pacientei sale e urolog la un spital de stat din București. Îl cheamă Vasilică Minciună, a fost medic în Slobozia, apoi a fost transferat în fruntea secției de urologie de la CF2, unde a lucrat până anul ăsta. În prezent, colaborează cu mai multe clinici private. A fost anchetat de Parchetul European și acum e judecat pentru că ar fi fraudat fonduri europene falsificând mai multe documente.

Ilinca* a ajuns la el cu o infecție urinară. I-l recomandase o prietenă comună, care știa că ea are problema asta de mult. O serie de relații nefericite și senzația că e ceva în neregulă cu ea.

– „Cum v-ați dat seama?”, îl întreabă.

– „Am eu semnele mele”, își amintește că i-a răspuns.

Infecția i-a expediat-o rapid cu o rețetă. Pentru orgasm, însă, a chemat-o la o clinică privată. „Nu trebuie să rămâi așa, știi? Chiar nu vrei să trăiești și tu? A fost foarte cald, foarte învăluitor.” A făcut-o să aibă încredere în el.

Cum a promis doctorul că îi „rezolvă orgasmul”

„Eu eram într-o poziție vulnerabilă, eram mai sperioasă, mai fricoasă. Mă rog, întotdeauna am fost așa”. Avea 36 de ani în toamna lui 2021. 36 de ani și o istorie de familie complicată, cu un tată profesor universitar și violent și o mamă care avea să se sinucidă peste câteva luni. Multă rușine și durere înghițite ani la rând.

După trei ani de terapie, poate în sfârșit să vorbească despre ce i-a făcut doctorul care i-a promis că-i rezolvă orgasmul. „A fost ca un viol”, spune apăsat. „Scuze, uite că mi se face și acum pielea de găină”.

Minciună spune că e șef de clinică

„Doamne ferește! Nu, în niciun caz așa, Doamne ferește!”, reacționează doctorul Minciună când îl întrebăm despre acest episod.

Dr. Minciună spune într-o discuție cu Snoop că, în prezent, este „șeful clinicii la Monza”. Cu toate acestea, numele său nu apare pe site-ul oficial al spitalului privat Monza. Când am încercat să facem o programare, centrala ne-a spus că nu-l găsește în baza medicilor Monza care consultă.

Tinerețe fără bătrânețe și fără dovezi medicale

În cabinetul de la clinica privată, doctorul Minciună i-a prezentat Ilincăi tratamentul minune: O-Shot, o descoperire nouă a unor americani, i-a zis, în curs de aprobare de FDA. Ceva „care va revoluționa viețile femeilor”, își amintește ea. Rezolvă și orgasmul, și infecțiile urinare, și durerile de endometrioză. Costă 1.000 de euro, plata în avans. Îți ia sânge, îl bagă într-un aparat și-apoi îți injectează plasma în vagin, în labii, în clitoris.

Ilinca n-a zis nici da, nici nu. A mers acasă, a căutat pe internet, Google zicea c-ar fi ok. Și-a sunat o verișoară din high life-ul bucureștean. Verișoara i-a zis că și ea și-a făcut și e foarte mulțumită.

O-shot, numele comercial pentru PRP (platelet rich plasma) „pentru bunăstarea sexuală”, e o marcă înregistrată de un medic internist controversat, Dr. Runels.

În 2008 Runels primea de la FDA o scrisoare de opt pagini prin care era anunțat că a încălcat de vreo douăzeci de ori regulile studiilor clinice. Când a testat O-shot-ul, a făcut-o pe femei dintr-un centru pentru persoane fără adăpost, pe care le-a expus la o procedură experimentală ale cărei riscuri nu le înțelegeau.

Nimeni nu știe ce-au pățit femeile pe care Runels le-a abuzat medical. În 2009, Runels a fost descalificat ca investigator de studii clinice.

În 2021, șeful unei secții de urologie de la un spital de stat din București vindea acesată procedura pe 1.000 de euro. În 2025, continuă s-o facă în cel puțin o clinică privată din București.

Ce spune doctorul român

Doctorul Minciună a declarat că s-a format în SUA chiar cu doctorul Runels: „De cinci ani fac P-shot în România. Asta e pentru penis. Între timp, am văzut și procedura pentru partea feminină. Tot el mi-a recomandat. Eu sunt urolog”.

Investigația noastră documentează o industrie care înflorește în întuneric, în timp ce o parte din societate și politicieni se tem de educația sexuală, iar problemele de sănătate ale femeilor sunt tratate de medici care profită deseori de lipsa de informare.

Se promite „eliberarea feminină”

PRP e doar una dintr-o mulțime de proceduri de rejuvenare vaginală fără studii solide în spate, pe care sute de clinici din România le vând drept remedii minune pentru probleme reale sau imaginare. Reclame pe social media și emisiuni la televizor le fac pe femei să simtă că ceva e în neregulă cu ele și au neapărată nevoie de un doctor care să le repare pe mii de euro vaginul, labiile, himenul. Sau le promit rezolvări miraculoase pentru afecțiuni medicale.

Marketate ca forme de eliberare feminină, aceste proceduri de estetică genitală sunt o nouă metodă de a exploata problemele femeilor.

Federația Internațională de Obstetrică și Ginecologie (FIGO) a lansat în august 2025 un apel către doctorii ginecologi din întreaga lume, avertizând, din nou, că nu există „dovezi solide și cercetări publicate care să susțină afirmația că chirurgia genitală cosmetică este sigură și eficientă.

FIGO afirmă că este neetic ca medicii obstetricieni-ginecologi să recomande, să efectueze sau să supună pacientele la astfel de proceduri. Femeile ar trebui consiliate și informate că aceste intervenții nu au indicație medicală și implică riscuri.”

În România, s-a ajuns ca pacientele să reclame că „am fost masturbate cu forța”. Continuarea mărturiilor femeilor, pe Snoop.