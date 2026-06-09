INVESTIGAȚIE. Un lider PSD din Timișoara a bătut un om de afaceri german și a dispărut cu 50 mașini. Neamțul povestește ce a făcut poliția

Un caz descoperit de siteul de investigații Snoop arată cum colectează oamenii politici bani din firmele de ridesharing.

Investitorul Kai Kipka, din Germania, și-a cumpărat 50 de mașini Peugeot și Citroen și le-a adus în Timișoara, ca să facă ridesharing.

S-a asociat cu un român, pe nume Răzvan Popeți, care îi fusese recomandat drept prieten cu liderul local al PSD Alfred Simonis și cu șeful ARR, Cristian Anton. Anton e cel prins de DNA cu sute de mii de euro în cutiile de pantofi.

Kipka și-a depozitat cele 50 de mașini în două parcări plătite, până la pornirea afacerii.

Într-o zi, a primit un email prin care a fost anunțat că o mașină de-a lui a făcut un accident. „Imposibil, nu sunt în circulație”, a spus el.

Dar erau în circulație. Pe altă firmă. S-a dus la autorități. Ce au făcut ele?

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Omul de afaceri neamț Kai Kipka a deschis în 2023 o sucursală a afacerii sale în Timiș și l-a numit pe Răzvan Popeți co-administrator. Popeți s-a recomandat ca apropiat al lui Alfred Simonis și al șefului ARR, Cristian Anton, prins anul acesta cu bani în cutii de pantofi. Omul de afaceri neamț s-a trezit că i-au dispărut 50 de mașini. Și le-a regăsit pe străzile Timișoarei, susține Kai Kipka, într-un articol publicat marți de siteul de investigații Snoop.

Urmărirea de noapte din Timișoara

E trecut de 1 noaptea pe strada Sulina din sudul Timișoarei.

Un Porsche cu numere de Germania este urmărit de un Mercedez Benz negru. A doua mașină se pune de-a curmezișul și o blochează pe prima. Din ea coboară cinci oameni „de talie înaltă”. Unul dintre ei deschide portiera de la Porsche și îl trage de pe scaunul din dreapta pe un bărbat, cetățean străin.

Victima se alege cu vânătăi, o lovitură la maxilar și cămașa ruptă. Șoferița dă să filmeze scena, dar e lovită peste mână. Telefonul îi cade pe podeaua mașinii.

„Dă-te jos și fugi acum, că te omor”, se aude pe înregistrare, amenințare ajunsă apoi și într-un dosar.

Vine Poliția, însă, din cei cinci bărbați, patru rămân necunoscuți.

Agresorul, strigat „Răzvan”, nu este însă o persoană străină pasagerilor din Porsche.

„Nicholas Popoviciu”, alias Popeți

De cel puțin trei ani, bărbatul identificat postează anunțuri legate de transport alternativ pe grupuri de Facebook din Timiș de pe contul Nicholas Popoviciu.

A publicat zeci de anunțuri de angajare pe grupuri de ridesharing. Angajări, vânzări, oferte și închirieri. În ianuarie 2024 bărbatul anunța că „ne extindem flota cu 43 de bucăți Peugeot 2008 1.2 benzină, automate, nou-nouțe”.

În februarie 2024 închiria Citroen Berlingo electric pentru Uber și Bolt. În 2025, spunea că deține 14 bucăți de Fiat Panda. Acum, în 2026, în flotă apăreau și Volkswagen Tiguan.

Nicholas Popoviciu însă nu există. Telefonul afișat în anunțuri este altul și duce la o vilă din Săcălaz, Timiș, închiriată prin Booking și AirBnb, care îi aparține unui politician local.

Pe politician îl cheamă Răzvan Daniel Popeți, are 39 de ani și un istoric legat strâns de Partidul Social Democrat.

Colaboratorul lui Simonis

În 2023, Răzvan Daniel Popeți își strânge legăturile cu PSD. Este numit președinte al organizației locale PSD Săcălaz, comuna unde are vila, și ajunge colaborator al unui birou parlamentar, susțin surse Snoop din Parlament.

În același timp, soția lui Popeți e angajată la biroul deputatului PSD Alfred Simonis, fapt confirmat de Simonis, fostul șef al Camerei Deputaților (2023-2024).

„Popeți nu apare pe statul Camerei, a fost angajat direct al unui parlamentar”, punctează sursele Snoop. Simonis spune că nu știe unde a fost angajat Popeți, ci doar soția sa.

Apoi, Popeți și Simonis, prieteni din copilărie, apar în poze și la lansarea candidatului Partidului Social Democrat pentru Primăria Săcălaz.

Răzvan Popeți, stânga și Alfred Simonis. Foto: Facebook

Co-administrator la firma germanului Kai Kipka

Kai Kipka e un afacerist în vârstă de 58 ani, din vestul Germaniei, ajuns în România la scurt timp după ce a început pandemia. Planificase să facă afaceri, pandemia l-a oprit.

Neamțul îl întâlnește pe Popeți. „Mi-a spus că unul din foștii săi colegi de clasă e un mare politician numit Simonis sau ceva de genul”, își aduce aminte Kai Kipka.

În 2023, Kipka îl numește pe Popeți co-administrator al reprezentanței firmei sale, XRentX, în România, o companie de închiriere mașini.

Kipka își aduce aminte că i s-a spus că Popeți are „posibilități speciale, cunoscându-l pe șeful ARR”. Șeful ARR era Cristian Anton din Timișoara. În prezent, Anton e arestat după ce a fost prins cu sute de mii de euro în cutii de pantofi la descinderile DNA.

XRentX aduce într-o parcare din România 50 de mașini

Kai Kipka spune că a făcut bani din vânzarea de mașini încă din tinerețe. S-a extins la afaceri în Europa, Orientul Mijlociu și China.

El a adus 50 mașini noi în România. Dă 30.000 euro pentru Peugeot 2008, ia 46 bucăți. Mai aduce și 4 bucăți, la 12.999 de euro mașina, pentru Citroen.

Le depozitează într-o parcare din Timișoara și încheie contracte cu două firme pentru, printre altele, „obținerea documentației și înregistrării autovehiculelor în platformele Uber și Bolt”, precum și recrutarea primilor 15 șoferi.

„Atribuțiile celor două firme sunt limitate, fără posibilitatea de a opera, transporta sau utiliza autovehiculele XRentX”, subliniază reprezentanții afaceristului străin.

Luni de zile, afacerea pare că stagnează. Germanul refuză când i se propune angajarea unor șoferi „la negru” Le-am spus că în Germania ajungi la închisoare pentru asta, pentru că arăți o falsă angajare, dar tu nu ești angajat. E fraudă”.

După discuție, Kipka este informat, luni de zile, că firmele contractate nu găsesc șoferi.

Două firme fondate în paralel

Apoi vine luna martie 2024. „Îmi aduc aminte de parcă ar fi ieri”, spune germanul. „Stăteam într-un hotel din Timișoara, (n.r. Popeți) aduce un laptop, cu o platformă de Bolt deschisă și-mi arată ecranul: «uite aici, 2-3 mașini sunt în mers, e o analiză». «OK, și banii?», l-am întrebat. «La mine în cont». «Asta nu face parte din joc». «Jocul e că primesc 50% din ce producem»”.

Kipka refuză propunerea, îl revocă pe Popeți din funcția de co-administrator pe 29 martie 2024 și se asigură că mașinile folosite ajung în parcare. Însă povestea e abia la început.

Germanul nu știa că Popeți fondase, în 3 octombrie 2023, două firme paralele pe care rula autoturismele – Town Rides SRL și Cabway SRL. Firme cu câte un angajat, care au făcut profit cumulat de aproape 100.000 euro în 2024. Ambele fuseseră autorizate de ARR pentru ridesharing. Ambele foloseau mașinile din compania cetățeanului german.

Din acel moment, Kipka spune că și a dat seama cine e Popeți. Continuarea, pe Snoop.