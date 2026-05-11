INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat Dragoș Ovidiu Argeșanu cel mai influent „maestru spiritual” din România. „M-am trezit cu un deget”

Șapte femei îl acuză pe Ovidiu Dragoș Argeșanu, „îndrumătorul” cu zeci de mii de adepți, că le-a agresat sexual în timpul unor ședințe individuale prezentate drept „terapii”, dezvăluie siteul de investigații Snoop.

O jurnalistă Snoop a fost și ea, incognito, „la tratament” la Argeșanu, cel socotit cel mai longeviv și influent „maestru spiritual” din România ultimelor decenii.

Timp de aproape trei decenii, Ovidiu Dragoș Argeșanu, 57 de ani, și-a construit imaginea unui „maestru” capabil să vindece probleme de orice fel, printr-un amestec de terapii alternative, pseudoștiință, „magie” și discurs „mesianic”. Se prezintă ca maestru Reiki. Dar nu numai.

Deși nu a făcut rezidențiatul și nu are aviz/atestat de la Colegiul Psihologilor și Colegiul Medicilor, el se caracterizează drept medic. Practicile sale nu sunt reglementate și controlate de stat, însă a fost legitimat public prin participarea la un congres susținut inclusiv de instituții de stat și de cele două Colegii profesionale.

O ziaristă a fost incognito la Argeșanu

În ultimele 6 luni, siteul de investigații Snoop a contactat aproape 50 de victime și martori, direct sau prin intermediul altor surse. Femeile descriu același tipar de manipulare, documentat incognito și de Snoop. Mai întâi le etichetează negativ, apoi le zice că vede în ele ceva special: sunt „îngeri întrupați”.

Argeșanu respinge acuzațiile de agresiune sexuală ca fiind „prostii”: „N-am nimic de comentat. (…) Eu am o conștiință cât se poate de curată”, a spus pentru Snoop. A refuzat să răspundă la alte întrebări pe aceeași temă. Ce spun victimele?

Episodul din camera de hotel

„M-am trezit cu un deget în fund”, povestește Ema* despre întâlnirea cu „maestrul Reiki” Ovidiu Dragoș Argeșanu, în toamna lui 2022.

Era într-o cameră de hotel dintr-un oraș aflat la o sută de kilometri de București. Argeșanu ținuse acolo cursuri și ședințe individuale de „terapie”.

Ema* trecuse recent printr-un accident de mașină soldat cu decese. Era în depresie și abia se recuperase după o fractură la coloană.

„Eram în piuneze”, povestește ea.

„Încercam să caut răspunsuri pe partea spirituală: de ce s-a întâmplat, unde am greșit (…) Mă agățam de orice”, explică ea starea emoțională în care se afla.

Nu era familiarizată cu ce face Argeșanu, dar a avut încredere în prietena medic care i-l recomandase și care practica Reiki. „Mi-a spus că este topul terapeuților, cel mai bun”, își amintește.

Mai întâi, Argeșanu a măsurat cu ansa, un instrument ca o bucată subțire de sârmă, folosit în radiestezie.

Apoi, „maestrul” i-a spus că are „foarte mulți draci” în ea, că e „porno” și că va divorța până la finalul anului, își amintește Ema* „exact” cuvintele lui. „Starea mea era total opusul la ce îmi spunea el”, subliniază ea.

A ridicat-o, să-i „măsoare” șarpele Kundalini – energie spirituală localizată la baza coloanei vertebrale, asociată deseori cu energia sexuală.

„A venit în spatele meu. Mi-a cerut să dau capul pe spate și să mă cambrez.” Deși femeia i-a explicat că nu are voie, din cauza fracturii la coloană, el a insistat. „O tot trăgea de frunte”, spune ea. Durerile s-au intensificat. Se simțea imobilizată. A presupus însă că Argeșanu „știe ce face” – absolvise Medicina.

I-a simțit apoi mâna sub buric. Apoi pe coloană. Pe fund, insistând pe noadă.

Apoi degetul, pe piele, în fund.

Emei i-a fost rușine să povestească

Argeșanu o ținea în continuare de frunte, „cu toată forța”, spune ea. „A fost ceva extrem de rapid (…) Nu înțelegeam (…) ce fel de terapie este”, rememorează șocul momentului.

Conform Codului Penal, comportamentul lui Argeșanu poate fi încadrat la viol, spune pentru Snoop Vladimir Ignat, avocat în cadrul asociației ANAIS.

Ema* i-a cerut lui Argeșanu s-o lase în pace. A plătit 600 de lei și a plecat tremurând.

Prietena medic care i-l recomandase a râs și a bagatelizat, povestește Ema*. I-a fost rușine să mărturisească altcuiva. Nici la Poliție nu s-a dus: „Mă vedeam o picătură de apă într-un ocean. (…) Sunt femei chinuite de soți și iubiți și nu rezolvă nimic.”

Relatarea Emei* este foarte asemănătoare cu informațiile furnizate de mai multe femei cu care Snoop a discutat. Numărul clientelor contactate direct sau prin intermediul altor surse de către redacția de investigație a fost de ordinul zecilor.

Mărturiile victimelor recompun practicile celui care este, probabil, cel mai longeviv „maestru” spiritual al României din ultimele decenii.

