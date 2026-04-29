Investiție în pompe de căldură pentru reducerea consumului energetic în fabricile din Craiova și Ungheni ale HEINEKEN România

HEINEKEN România a finalizat o investiție majoră în tehnologii moderne în fabricile din Craiova și Ungheni (județul Mureș), accelerând tranziția către o producție cu emisii reduse de carbon și consum energetic optimizat. Proiectul, realizat împreună cu ENGIE Building Solutions, parte a ENGIE Romania, se înscrie în categoria soluțiilor avansate de eficiență energetică, aplicate în industria berii din România în 2025.

Demersul are ca obiectiv reducerea consumului de energie și creșterea eficienței proceselor de producție, prin modernizarea unor echipamente și introducerea unor sisteme moderne de pompe de căldură de înaltă capacitate, proiectate să valorifice căldura reziduală rezultată din procesele industriale. Proiectul a fost implementat într-un timp foarte scurt, de doar 9 luni de zile, pe parcursul anului 2025, fără afectarea producției în curs. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 12 milioane de euro, cu o parte provenind din fonduri nerambursabile (PNRR).

Eficiență energetică îmbunătățită și reducerea emisiilor de carbon



Investiția aduce o schimbare structurală a modului de generare și utilizare a energiei termice în fabricile din Craiova și Ungheni. Noile instalații permit producerea apei calde utilizate direct în procesul de pasteurizare — una dintre cele mai importante, dar și energo-intensive etape, din producția berii. Prin această integrare, procesele devin mai eficiente, mai stabile și mult mai puțin dependente de sursele convenționale de energie.

Pornind de la auditul energetic, se estimează că soluția va genera o reducere de peste 40% a consumului total de energie, în procesele specifice, față de anul de referință 2022, și vor fi evitate aproximativ 3.000 tone de CO₂ anual (Scope 1 și 2, market-based), calcul obținut conform metodologiei GHG Protocol, contribuind astfel la atingerea obiectivului HEINEKEN de Net Zero Production.

O investiție strategică pentru noile generații de procese de producție



„Acest proiect reflectă modul în care înțelegem sustenabilitatea la HEINEKEN România: nu ca pe un obiectiv separat, ci ca pe un element central al modului în care ne operăm businessul. Prin integrarea tehnologiilor de recuperare a energiei direct în procesele de producție, creștem eficiența, reducem impactul asupra mediului și consolidăm reziliența operațională a fabricilor noastre pe termen lung”, a declarat Boris Miloushev, Managing Director, HEINEKEN România.

La HEINEKEN, sustenabilitatea nu este o funcțiune izolată, ci un principiu fundamental care ghidează modul în care compania operează zi de zi, ia decizii și crește ca business. Integrată în întregul model operațional prin strategia globală Brew a Better World 2030, sustenabilitatea stabilește direcții clare și obiective măsurabile pentru Mediu, Social și Consum Responsabil, fiind parte din activitatea zilnică a tuturor funcțiunilor companiei.

Un model de colaborare și inovație în industrie



Proiectul a fost implementat și coordonat integral de ENGIE Building Solutions, filială a ENGIE Romania, pentru toate componentele de proiectare, inginerie, achiziții, managementul construcției și punerea în funcțiune.

„Suntem mândri să contribuim la un proiect de decarbonare a unui client de referință pentru industria berii din România. Prin expertiza noastră în soluții de eficiență energetică și tehnologii cu impact redus asupra mediului, susținem companiile industriale să își accelereze tranziția către operațiuni sustenabile”, a declarat Adina Susanu, Director General ENGIE Building Solutions.

Impact pe termen lung și potențial de extindere

Noua infrastructură permite integrarea viitoarelor soluții de decarbonare și facilitează accesarea unor noi finanțări verzi. Prin această investiție strategică, HEINEKEN România trece de la optimizarea incrementală la o transformare profundă a modului de producție, orientată către eficiență, reziliență și competitivitate sustenabilă.

