Investiție strategică în România cu avertisment: produse mai scumpe și, în anumite cazuri, mai puține!

Producătorul de ingrediente alimentare Puratos se pregătește să finalizeze, în toamna acestui an, investiția strategică de peste 15 milioane de euro într-o nouă fabrică în România, lângă București, care va alimenta atât piața locală, cât și regiunea, anunță, într-o discuție cu Profit.ro, Gabriela Bereș, director regional Europa Centrală și de Est Puratos Group.

„În acest moment, construcția clădirii este realizată în proporție de aproximativ 90%, iar inaugurarea este planificată pentru luna noiembrie. Vorbim despre o investiție de peste 15 milioane de euro, care va funcționa în paralel cu unitatea existentă din Tunari, județul Ilfov.

Noua fabrică reprezintă un pas strategic pentru dezvoltarea Puratos România și vine atât ca răspuns la creșterea businessului din ultimii ani, cât și din dorința noastră de a integra tehnologii noi în industria alimentară locală”, spune Bereș.

Proiectul noii fabrici, anunțat de Profit.ro, în exclusivitate, în urmă cu doi ani și dezvoltat lângă actuala unitate de producție Puratos în România, va avea un impact important asupra capacității de dezvoltare pe termen mediu și lung.

În acest moment, Puratos România are aproape 150 de angajați și o infrastructură formată din fabrica din Tunari, patru linii de producție, două centre de inovație în București și Cluj și două școli de meserii Bakery School România.

Citește mai mult pe Profit.ro