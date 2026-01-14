Investitorii la bursa din București au înregistrat un an excepțional în 2025

Într-un an plin de provocări și îngrijorări de toate felurile, de ordin politic, social, economic și tehnologic, companiile românești majore au continuat să performeze. Iar prețurile acțiunilor lor la Bursa de Valori București (BVB) au crescut.

Persoanele care au luat în calcul investițiile în acțiuni, cu o parte din economiile lor, au avut motive de satisfacție anul trecut. Creșterea medie a acțiunilor listate la Bursa din București, exprimată prin indicele BET, a fost de 46,16% în 2025. Investiția la bursă nu este complicată, există și variante simple.

Pe lângă acțiuni, bursa din București oferă și fonduri de investiții listate (numite ETF sau Exchange Traded Fund). Cel mai mare ETF disponibil la bursa din București este ETF BET Patria – Tradeville, fond administrat de SAI Patria Asset Management (compania este membra a grupului romanesc Patria Bank). ETF BET Patria – Tradeville investește în cele mai importante 20 de acțiuni listate la bursa din București și a adus investitorilor săi un câștig de 52,9% în anul 2025, exprimat ca variație a unității de fond (diferența față de creșterea indicelui BET provine din dividendele încasate de fond).

Pe perioade mai lungi, fondul a adus un câștig de 133,2% în ultimii trei ani încheiați la 31 decembrie 2025 și de 452,1% în ultimii zece ani încheiați la aceeași data. Persoanele care cumpără acest fond dețin, indirect, acțiuni la 20 de companii românești importante, beneficiind de dezvoltarea și profiturile acestora. Printre acestea se numără: Banca Transilvania, OMV Petrom, Romgaz, Hidroelectrica, BRD – Groupe Societe Generale, Transgaz, Electrica, DIGI Communications, Medlife și Nuclearelectrica – companii importante pentru economia României.

Peste 33 de mii de persoane investeau în ETF BET Patria – Tradeville la sfârșitul lunii decembrie 2025, iar dimensiunea fondului (activul sau net total) era de 779,0 milioane lei la aceeași dată. Cu acest nivel de active, fondul rămâne unul dintre cele mai mari fonduri de tip ETF înființate în Europa Centrală și de Est. Fondul ETF BET Patria – Tradeville este listat la Bursa de Valori București din anul 2012, fiind primul ETF din Romania, și se tranzacționează la bursa cu simbolul TVBETETF.

Pentru a plasa economiile în acest fond și pentru a retrage bani din el se folosesc serviciile oricărei firme autorizate să cumpere și să vândă acțiuni la bursă (numita și broker sau firma de intermediere). Atenție, alege doar firme autorizate! Lista completă a acestora se găsește pe site-ul oficial al bursei din București, www.bvb.ro, în secțiunea Intermediari.

Procedura de investiție nu este complicată. Alege un intermediar, deschide un cont de investiții la acesta și poți deveni investitor la bursă. Investitorii în fond nu plătesc niciun cost direct către fond sau administratorul său, aceștia plătind doar comisioanele de tranzacționare către intermediarul prin care realizează tranzacții la bursă. Poți începe o investiție cu o sumă mai mare sau mai mică și poți evalua în timp performanțele ei.

Ai grijă și la riscuri: nu toți anii sunt la fel la bursă, însă investițiile pe termen lung acumulează și performanțele unor ani foarte buni, cum a fost 2025. Prin urmare, alocă doar o parte din economii pentru o investiție la bursă, investește pe termen lung și, de preferat, recurent (alocând o parte din salariul lunar, de exemplu).

Găsești mai multe informații despre ETF BET Patria – Tradeville, performantele, riscurile și caracteristicile sale, pe site-ul administratorului, aici. Informează-te și nu lasă oportunitățile viitoare să treacă pe lângă tine. Vei descoperi că este mai simplu decât crezi și vei beneficia, în timp, de performanțele celor mai importante companii românești.

Informații importante: Denumirea indicelui BET este protejată ca marca înregistrată aparținând BVB, iar fondului ETF BET Patria – Tradeville i-a fost acordată o autorizație ne-exclusivă de utilizare a indicelui BET pentru crearea unor produse financiare pe baza unui contract de licență încheiat de SAI Patria Asset Management cu Bursa de Valori București. Aceasta este o comunicare publicitară. Vă rugăm să consultați prospectul fondului și documentul de informare KID înainte de a lua orice decizie finală de investiții. Performanțele anterioare nu prevăd profiturile viitoare. Performanța viitoare face obiectul impozitării, care depinde de situația personala a fiecărui investitor și care se poate schimba în viitor. Investiția în fonduri presupune și riscuri, incluzând riscul că performanta țintită să nu fie atinsa sau investiția să producă o pierdere ca urmare a condițiilor specifice piețelor și instrumentelor în care investesc fondurile. Riscurile investiției pot include și alte riscuri precum riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de contraparte, riscul operațional sau riscul de durabilitate.

Articol susținut de Patria Asset Management