Investitorii români sunt mai mulți, însă cei străini domină financiar, arată o analiză a bilanțurilor depuse de peste 840.000 de firme

Economia românească funcționează cu două structuri distincte: una dominată numeric de companii românești și alta dominată financiar de jucători străini, arată o analiză realizată de Termene.ro pe baza bilanțurilor depuse de peste 840.000 de firme, citată de Agerpres.

Antreprenorii români controlează aproape 94% dintre companiile din țară și susțin aproximativ 63% din locurile de muncă. Însă, mai mult de două treimi din capitalurile totale și aproape jumătate din cifra de afaceri sunt concentrate în companiile cu capital străin, care reprezintă sub 6% din totalul firmelor și mai puțin de 30% din angajați.

Firmele românești, aproximativ 790.000 de companii, generează 48% din cifra de afaceri totală, dar susțin 63% din locurile de muncă din economie, adică aproximativ 2,6 milioane de angajați.

În schimb, companiile cu capital străin, care reprezintă sub 6% din totalul firmelor și mai puțin de 30% din angajați, concentrează mai mult de 45% din cifra de afaceri și peste două treimi din capitalurile proprii totale ale mediului de business.

Cât de profitabile sunt companiile

Companiile românești sunt mai profitabile la nivel agregat și generează circa 66% din soldul profitului net (diferența dintre profiturile totale și pierderile totale ale companiilor), cu o marjă medie de peste 8%, de peste două ori mai mare decât în cazul companiilor cu capital străin. Cu toate acestea, nivelul redus de capitalizare le limitează capacitatea de investiții și de extindere.

Pe de altă parte, companiile internaționale beneficiază de capitaluri proprii consistente, ceea ce le permite fie „bancabile”, să crească mai rapid și să integreze producția locală în lanțuri economice globale. Peste două treimi din capitalurile proprii ale firmelor din România sunt controlate de companii cu capital străin, în timp ce firmele antreprenoriale românești dețin mai mult de un sfert.

Există și excepții importante, grupuri locale precum Pavăl Holding sau Altex reușind pe fondul reinvestirii profiturilor nu doar să devină lideri locali, ci să ajungă suficient de puternice pentru a putea face achiziții.

Care este relevanța companiilor de stat

Companiile deținute majoritar de statul român reprezintă mai puțin de 0,5% din totalul firmelor care au depus bilanț pentru anul 2024. Cu toate acestea, rolul lor economic este semnificativ peste ponderea numerică. Aceste firme generează peste 3% din cifra de afaceri totală a economiei și mai mult de 6% din soldul profitului net agregat.

Companiile de stat se remarcă printr-un nivel ridicat al capitalizării. Ele controlează aproape 5% din capitalurile proprii totale și mai mult de 5% din totalul angajaților, având o dimensiune medie semnificativ mai mare decât firmele antreprenoriale private.

În cadrul analizei, a fost identificată și o categorie distinctă de mai puțin de 0,5% din total pentru care nu a putut fi determinat un acționar majoritar clar sau a căror structură de proprietate este mixtă. În aceste cazuri, capitalul este împărțit între acționari români, străini și/sau stat, fără ca vreuna dintre categorii să dețină controlul majoritar.

