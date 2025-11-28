Ioan Neculaie, fostul patron al lui FC Brașov, a fost condamnat la 10 ani de închisoare

Omul de afaceri Ioan Neculaie, fost patron al echipei de fotbal FC Brașov, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Decizia luată vineri de Tribunalul Brașov, într-un dosar deschis în urmă cu aproape un deceniu și care a ajuns pe rolul acestei instanțe în 2021, nu este definitivă și poate fi atacată în apel, potrivit Agerpres.

Instanța l-a condamnat „pe inculpatul Neculaie Ion la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate dacă s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în formă continuată (8 acte materiale)”, se arată în decizia publicată vineri pe portalul instanțelor de judecată.

În plus, omului de afaceri i-a fost interzisă exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, precum şi de a ocupa funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei privative de libertate.

Tribunalul Brașov a precizat că „deduce din pedeapsa închisorii duratele reţinerii din data de 28 ianuarie 2016 şi arestării preventive din 8 februarie 2016 până la 8 martie 2016 inclusiv”.

Judecătorii au admis în parte acţiunea civilă exercitată de statul român, prin ANAF, şi îi obligă pe inculpaţii din dosar la plata, în solidar, „a sumei de 18.523.475 lei, cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul adus bugetului statului, suma ce se va actualiza începând cu anul 2016, cu valoarea accesoriilor până la data plăţii efective, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală”.

Acuzațiile din dosarul fostului patron de la FC Brașov

Procurorii îl acuzaseră în rechizitoriu de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare şi spălare de bani.

Concret, Ioan Neculaie a fost acuzat că a înregistrat tranzacții fictive în contabilitatea clubului FC Brașov pentru a obține deducerea de TVA.

În 2016, procurorii afirmau că Ioan Neculaie, în calitate de acţionar majoritar, administrator de fapt al SC Fotbal Club Braşov S.A şi singura persoană cu drept de semnătură în această firmă, a retras fără justificare legală din contul de casă al acestei societăţi suma de 9,83 milioane lei, în 27 decembrie 2010, respectiv suma de 3,9 milioane lei, în 30 decembrie 2011.

„Pentru a da aparenţă de legalitate acestor retrageri a înregistrat în evidenţele societăţii antecontractul de vânzare-cumpărare nr. 1648 din 18.05.2012 incheiat intre Ioan Neculaie si SC Fotbal Club Brasov S.A prin care primul s-a obligat, în schimbul sumei de 4.156.400 euro, să transfere proprietatea asupra a două terenuri din extravilanul comunei Sânpetru, jud. Braşov, pe care acesta le achiziţionase în data de 20.09.2011 cu suma de 871.346, 41 lei, bunul fiind vândut, astfel la un preţ de peste 20 de ori mai mare faţă de preţul de achiziţie”, mai declarau procurorii la acea vreme.