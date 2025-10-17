Ioan Ovidiu Sabău, înainte de meciul dintre U Cluj și liderul surprinzător din SuperLiga: „Vrem să redevenim o echipă importantă”

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a prefațat duelul din etapa a 13-a cu FC Botoșani, grupare aflată pe prima poziție în clasamentul SuperLigii.

După ce a terminat campania precedentă pe locul al patrulea din play-off, U Cluj a avut parte de o primă parte de un start de sezon mai dificil și ocupă locul 10, cu 14 puncte după 12 meciuri. De cealaltă parte, echipa pregătită de Leo Grozavu a surprins pe toată lumea și a acumulat 25 de puncte.

Ioan Ovidiu Sabău, înainte de U Cluj – FC Botoșani: „Încercăm să redevenim o echipă importantă”

„Urmează un meci cu un adversar cu jucători care au multă încredere, un ritm foarte bun, o echipă bine antrenată. Sunt dispuși să pună în practică ceea ce le spune antrenorul. Organizarea a adus rezultate, care le-au dat încredere. E o echipă care face pressing sus, în 4-3-3, încearcă să joace om la om și are reacție bună când recuperează mingea.

Am pregătit bine jocul și cred că avem capacitatea să ne impunem și să obținem cele trei puncte. Suntem oameni responsabili și încercăm să găsim soluții pentru a redeveni o echipă importantă. Nu e un moment ușor de acceptat nici pentru noi, nici pentru fani.

Oamenii care vin permanent vor fi acolo, vor fi lângă noi, dar atitudinea noastră contează foarte mult. Cred că, în aceste momente, ar trebui să ne susțină necondiționat”, a declarat Sabău, la conferința de presă.

Universitatea Cluj – FC Botoșani se va disputa sâmbătă, de la ora 15:00. Partida va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.