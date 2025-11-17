Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a fost propusă membru în Consiliul de Administrație al Radioului Public: „Nu a fost o numire doar ca să fie”

Ioana Dogioiu a fost propusă de Guvern pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Radioului Public. Ea a confirmat informația pentru HotNews și a precizat că își va păstra și funcția de purtător de cuvânt.

Ioana Dogioiu, a fost propusă de Guvern pentru a deveni membră în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Ea deține în prezent și funcția de purtător de cuvânt al Executivului. Inoformația a fost publicată inițial, pe surse, de Gândul și Știri pe surse.

Întrebată de HotNews despre ce se va întâmpla după ce devine membră în Consiliul de Administrație al Radioului Public, Ioana Dogioiu a explicat că înainte de a fi luată decizia, echipa de juriști de la Guvernul a analizat legislația astfel încât numirea să fie cât se poate de corectă.

Ca purtător de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu are rangul de secretar de stat. Legea privind regimul incompatibilităților arată că secretarii de stat nu pot ocupa un loc și în Consilii de Administrație. Există însă o excepție, și anume că membrii Guvernului pot participa ca reprezentanți ai statului în Consilii de Administrație ale companiilor de stat.

„În mod excepţional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) ca reprezentanţi ai statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca membri în consiliul de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta”.

Guvernul Bolojan va adopta un memorandum prin care i se va permite să ocupe și funcția de membru în Consiliul de Administrație, a declarat ea, pentru HotNews.

Ioana Dogioiu a explicat și că e posibil ca ea să ocupe ambele funcții și pentru că nu este vorba despre un Consiliu de Administrație al unei societăți comerciale, Radioul Public fiind un serviciu public.

Ce venituri au membrii din CA al radioului public

Potrivit unor declarații de avere ai membrilor CA-ului SRR, venitul anual al unui membru este de 49.068 de lei, adică 4.089 de lei lunar.

„Radioul a fost pasiunea mea, chiar dacă sunt cunoscută pentru editoriale. Nu a fost o numire doar ca să fie. Dacă pot să ajut, de ce să nu o fac”, a spus Dogioiu pentru HotNews.

Fostul purtător de cuvânt al Guvernelor conduse de Marcel Ciolacu, Mihai Constantin, a făcut parte din două Consilii de Administrație ca membru provizoriu, potrivit unei declarații de avere. Este vorba de CA-urile de la Loteria Română și de la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile.

În februarie 2018, Anca Alexandrescu a devenit consilier onorific al premierului Viorica Dăncilă. Ea a făcut parte ca membră în Consiliul de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare și din consiliul de administrație al Romaero.

Propunerile pentru Radioul Public

Mâine, membrii Consiliilor de Administrație ai TVR, ai Radioului Public și ai Autorității Electorale Permanente vor fi validați în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Pentru Societatea Română de Radiodifuziune, grupurile parlamentare, Președintele României și Guvernul au trimis 16 propuneri pentru Consiliul de Administrație al instituției.

Grupurile parlamentare

1. PSD: Ruxandra Ileana Săraru (titular), fără supleant

2. PSD: Radu-Bogdan Herjeu (titular), fără supleant

3. PSD: Alexandru Ioan Șerbănescu (titular), fără supleant

4. AUR: Maria Muntean (titular), Maria Lăcrămioara Nicolescu (supleant)

5. AUR: Maria Țoghină (titular), Gabriel Bogdan Coroamă (supleant)

6. PNL Vlad Mircea Pufu (titular), Alexandra Bogdan (supleant)

7. USR: Robert Cristian Schwartz (titular), Ștefan – Eugen Gheorghieasa (supleant)

8. USR: Alexandra Coliban (titular), Cristian – Gabriel Seidler (supleant)

9. UDMR: Annamária Bodoczi (titular), Katalin Demeter (supleant)

10. POT: Augustin – Florentin CONSTANTIN (titular), Andrei – Alexandru Gută (supleant)

11. S.O.S. România: Claudiu Sere (titular) fără supleant

Preşedintele României

12. Dragoş – Gabriel Pătlăgeanu (titular), Camelia – Tatiana Ilie (supleant)

Guvernul

13. Nadina – Ioana Dogioiu (titular), Daniela – Elena Sălbatecu (supleant)

Personalul SRR

14. Marius – Dorian Tănase (titular), Mihai – Ioan Miclăuș (supleant)

15. Nicoleta Viorica Balaci (titular), Laurențiu – Marius Olteanu (supleant)

Minorităţi

16. Borislav Velimirovici (titular), Gjorgji Ivanovski (supleant)