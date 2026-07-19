Ion Ceban îi răspunde lui Ciucu după ce acesta a spus că primarul Chișinăului a aflat înaintea conducerii PNL despre nominalizarea lui Veștea

Primarul Chișinăului a reacționat duminică la declarațiile lui Ciprian Ciucu, care a povestit într-un interviu la Digi 24, că acesta știa despre desemnarea lui Adrian Veștea drept candidat la postul de premier, înainte să afle conducerea PNL. Primarul Capitalei a relatat episodul petrecut în Singapore.

„Nu am nici o idee la ce se referă primarul Bucureștiului și cum aş fi implicat”, a scris pe Facebook Ceban.

Primarul Chișinăului spune că este„ învinuit, în mod nejustificat”, că are „vreo implicare în criza politică din România.”

„Consider aceste declarații ca fiind nefondate și lipsite de orice bază reală. Am discutat cu domnul Ciucu despre proiecte și discut cu foarte multă lume din România: politicieni, reprezentanți din mediul academic, persoane notorii, dar asemenea declarații sunt ieșite din comun”, a continuat el.

„Îmi exprim speranța sinceră ca România să depășească cât mai curând această situație de criză, în interesul cetățenilor săi și al stabilității regionale”, a mai scris pe Facebook Ceban.

Reacția acestuia a venit după ce Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a declarat, la Digi24, că pe 14 iunie, când Veștea a fost desemnat drept candidat pentru funcția de premier, el se afla la Singapore, unde participa la World Cities Summit 2026, eveniment care reunește foști și actuali primari din marile orașe ale lumii.

„Vine la mine domnul Ceban, primarul Chișinăului. I-am spus că tocmai am aflat că președintele României, fără ca noi să știm – că vorbisem cu Ilie Bolojan și cu Dan Motreanu – l-a nominalizat pe domnul Veștea prim-ministru. Zice: «A, nu știai?»”, a relatat Ciucu.

„L-am întrebat: «Tu știai?». Mi-a răspuns că: «Da, de câteva ore». Mi-a arătat telefonul, unde îi scrisese cineva despre Veștea. Deci domnul Ceban de la Chișinău a aflat înaintea lui Ilie Bolojan, înaintea mea și a lui Dan Motreanu că va fi nominalizat premier al României”, a afirmat Ciprian Ciucu.