Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu emisarul lui Trump pentru Ucraina. Ce au discutat cei doi oficiali la Varșovia

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit marți, la Varșovia, cu emisarul special al Statelor Unite pentru Ucraina, generalul Keith Kellogg, a anunțat MApN într-un comunicat de presă. Oficialul român a spus că angajamentul american în Europa este „esențial” pentru stabilitatea în fața Rusiei și a reafirmat că România va continua să susțină Ucraina și Republica Moldova, inclusiv prin garanții de securitate.

Potrivit sursei citate, în discuția cu Kellogg oficialul român a subliniat că „angajamentul SUA în Europa rămâne esențial pentru menținerea stabilității în fața amenințărilor generate de Federația Rusă”. Moșteanu a adăugat că „sprijinul pentru Ucraina rămâne un angajament strategic al României, în beneficiul securității întregii Europe”.

Ministrul de resort a mai afirmat că România „este determinată să contribuie la conturarea unor garanții solide de securitate pentru Kiev, care să fie implementate printr-o cooperare strânsă între Europa și Statele Unite”.

În privința vecinătății estice, Moșteanu a salutat rezultatul recentelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, considerându-l o confirmare clară a orientării europene a Chișinăului.

Ministrul a arătat că „stabilitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova sunt interdependente și contribuie în mod direct la securitatea regională, în special în zona strategică a Mării Negre”.

Totodată, Moșteanu a insistat că „Marea Neagră trebuie să rămână pe agenda aliată, fiind o zonă de interes major atât pentru NATO, cât și pentru Uniunea Europeană”.

El a adăugat: „Consolidarea prezenței aliate în regiune, prin mijloace militare, politice și economice, este esențială pentru descurajarea oricărei agresiuni. Coordonarea transatlantică este importantă pentru descurajarea agresiunii ruse”.

„În încheiere, ambii oficiali au reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea dialogului pe linie de apărare și pentru menținerea unei abordări unitare în sprijinul acordat partenerilor vulnerabili din vecinătatea estică”, se mai arată în comunicatul de presă citat.