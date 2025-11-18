Ionuț Moșteanu se opune reducerii cheltuielilor de personal în armată. „E nevoie de motivare, oamenii să vadă o perspectivă”

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi, că se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor cu salariile din sistemul naţional de apărare, menţionând că înţelegerea din coaliţie din urmă cu două săptămâni era ca acest sector să fie exceptat, iar marţi „discuţiile au mers către ideea să se taie peste tot”, informează Agerpres.

„M-am opus acestei idei (de a tăia cheltuielile cu salariile în armată – n.r.). Există discuţii legate de scăderea cheltuielilor de salarizare din sectorul public. Înţelegerea de acum două-trei săptămâni era ca sistemul naţional de apărare să fie exceptat de la aceste măsuri, ţinând cont de realităţile cu care ne confruntăm, suntem cu un război la graniţă, în fiecare săptămână bubuie dronele lângă noi, toate ţările din jurul nostru investesc în apărare, noi ne-am angajat să investim mai mult, până la 5% din PIB. Şi mi se pare total inoportun, ca să folosesc un termen diplomatic, să ne atingem acum de motivarea militarilor”, a afirmat Moşteanu la Parlament.

Întrebat dacă are garanţii de la liderii coaliţiei că nu se reduc salariile la apărare, Moşteanu a răspuns: „Nu au fost garanţii, dar aceasta a fost înţelegerea”.

„Cu bisturiul, nu cu toporul”

„Am ridicat şi eu şi Cătălin Predoiu problema cu aceste posibile excepţii, legat de discuţia privind tăierile de salarii din sistemul public. Ieri cumva discuţiile au mers către ideea să se taie peste tot 10% cheltuielile cu salariile şi eu cu asta nu sunt de acord la apărare”, a precizat Ionuţ Moşteanu.

El a adăugat că trebuie să crească bugetul apărării, menţionând că anul acesta este 2,3% din PIB şi trebuie să ajungă la 5% din PIB în 2035.

„Trebuie să avem o creştere graduală, nevoia de înzestrare a armatei este mare (…) Nu putem să vorbim de tăieri de la apărare în momentul ăsta, când cad dronele în fiecare săptămână, aţi văzut lângă Dobrogea, şi avem foarte, foarte multe provocări. Că putem optimiza cheltuieli, sunt de acord, putem optimiza în anumite locuri, însă haideţi să facem cu bisturiul, nu cu toporul în cazul acesta”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, în coaliţie s-a vorbit numai de cheltuieli de personal, nu de investiţii. Întrebat ce va face dacă decizia coaliţiei va fi de tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal inclusiv în armată, Moşteanu a spus: „Eu nu vreau să discut acum scenarii ipotetice”.

„S-au discutat multe, s-au scris multe, s-au schimbat multe în lunile astea de guvernare cu o coaliţie care merge destul de complicat, însă cu paşi mici mergem în direcţia corectă, să vedem cum rămâne în continuare, ce decizie va fi luată. Eu am încredere că toţi colegii de coaliţie înţeleg realitatea cu care ne confruntăm noi, ca ţară, şi înţeleg şi priorităţile”, a adăugat el.

Posibila amânare a unor investiții

Moşteanu a declarat că nu pot fi tăiate cheltuielile de personal în armată în acest moment ținând seama că armata română are nevoie de mai mulți militari decât în momentul de față.

„Nu putem să tăiem cheltuielile de personal în armată în momentul ăsta; cheltuieli de personal sunt şi salarii, sunt şi echipare, sunt şi cheltuieli cu norma de hrană. Trebuie să avem mai mulţi oameni, să primim mai mulţi oameni în armată. Există în fiecare an promoţia care trebuie încadrată, avem nevoie de recrutare de soldaţi gradaţi profesionişti. Anul ăsta, tot din motive bugetare, am întârziat foarte mult şi abia în noiembrie am intrat în pregătire. La anul ar fi trebuit să mai intre 2.000 de soldaţi gradaţi profesionişti, există programul de armată voluntară cu care suntem în Parlament”, a argumentat ministrul apărării.

În opinia sa, nu pot fi reduse nici cheltuielile cu programele de înzestrare. „Sunt rate care trebuie plătite pe programele în derulare, sunt programe noi care trebuie pornite, vine programul SAFE. Poate nişte optimizări, de exemplu, la partea de investiţii şi aici poate nu renovăm anumite cazărmi la anul, le renovăm peste doi sau trei ani, le mai cârpim pe ici, pe colo (…) Avem nevoie de înzestrare mai mare şi mai rapidă a armatei, e nevoie de motivare corectă, e nevoie să vadă oamenii o perspectivă şi că nu se schimbă lucrurile după cum bate vântul”, a subliniat Moşteanu.