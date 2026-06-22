Ionuț Vulpescu, ministrul propus la Cultură, despre perioada în care a lucrat pentru Ion Iliescu: „O experiență extraordinară”

Întrebat de HotNews despre perioada în care a fost consilierul fostului președinte Ion Iliescu, deputatul Ionuț Vulpescu, propus ministru al Culturii în Cabinetul Veștea, a descris acea perioadă drept o „experiență extraordinară”.

„Am avut șansa să lucrez cu domnul președinte Ion Iliescu și pentru mine a fost o experiență extraordinară, atât la Cotroceni, în ultimul său mandat, cât și după aceea. Am văzut foarte multe lucruri. Am învățat fundamente, am întâlnit oameni extraordinari. M-am pronunțat public despre domnul președinte cred că suficient și o s-o mai fac atunci când va fi cazul”, a declarat social-democratul propus să preia Ministerul Culturii.

„Justiția este valabilă pentru toți, se pronunță. Există prezumpția de nevinovăție pentru toată lumea”, a adăugat el, când a fost întrebat despre faptul că dosarul Mineriadei nu a fost soluționat până la moartea lui Ion Iliescu.

Ionuț Vulpescu a precizat că nu a mers la expoziția organizată de MAE pe tema documentelor diplomatice despre Mineriade care au fost declasificate.

„Nu. Cred că atunci când a fost Noaptea Muzeelor s-a organizat. Din păcate, nu eram în țară, n-am putut să merg la nicio expoziție. Foarte important este, că vorbim de muzee și de zona asta, să existe un echilibru inclusiv în finanțarea instituțiilor de cultură, instituțiilor de spectacole, opere, filarmonice, teatre, și zona muzeală. Există, totuși, un anumit decalaj și el ar trebui îndreptat”, a adăugat social-democratul.

Prioritățile lui Vulpescu la Ministerul Culturii

El a precizat că la audierile din comisii a „enunțat câteva dintre priorități”.

„Nu cred că a fost o decizie bună creșterea TVA la carte. Piața editorială se confruntă cu dificultăți. Trebuie încurajate librăriile și cred că TVA la carte trebuie să revină, 5%, așa cum a fost în 2015. Trebuie să menținem acest echilibru între zona publică și zona creatorilor independenți”, a mai declarat Vulpescu.

Deputatul social-democrat a primit aviz pozitiv, mai devreme luni, din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, pentru funcția de ministru al Culturii.

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S-au înregistrat 10 voturi „pentru”, șase voturi „împotrivă” și două abțineri din partea membrilor Comisiilor pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit Agerpres.

Reprezentanții AUR au părăsit sala înaintea exercitării votului.