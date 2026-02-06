Ipoteză în cazul unei familii găsite fără viață: părinții ar fi ucis copiii (ambii cu autism), iar apoi s-au sinucis. Cazul a șocat un continent întreg

Un cuplu și cei doi fii adolescenți — ambii diagnosticați cu autism sever — au fost găsiți fără viață, pe 30 ianuarie, în casa lor din Mosman Park, Australia de Vest. Cazul a șocat întreaga țară, iar poliția investighează pista unui posibil omor urmat de sinucidere, scrie TotuldespreMame.

Potrivit autorităților australiene, tragedia a fost constatată de un echipaj de poliție alertat de un cunoscut al familiei. Pe ușa casei a fost găsit un bilet cu textul: „nu intrați, chemați poliția!”. Cercetările efectuate până în prezent au arătat faptul că părinții se confruntau cu dificultăți în îngrijirea celor doi copii.

Potrivit People.com, părinții, Jarrod Clune (50 de ani) și Maiwenna Goasdoue (49 de ani) și cei doi fii ai lor, Leon (16 ani) și Otis (14 ani), împreună cu cele trei animale de companie ale familiei au fost găsiți fără suflare în diferite camere ale locuinței.

Ce spun autoritățile

Potrivit poliției din Western Australia, nu există indicii privind implicarea unei alte persoane, iar anchetatorii nu au identificat arme sau semne de violență externă. De asemenea, autoritățile au precizat că nu existau sesizări anterioare legate de violență domestică sau intervenții ale poliției la această adresă. Detectivii au confirmat că a fost descoperită și un al doilea bilețel în interiorul casei, care conținea instrucțiuni administrative și financiare, sugerând că gestul ar fi fost planificat în prealabil.