Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan

Iran a lansat noaptea trecută două rachete balistice cu rază intermediară, vizând o bază militară americano-britanică în largul Oceanului Indian. Deși atacul a eșuat, el a arătat că Iranul dispune de rachete cu o rază de acțiune dublă decât se știa până acum că există în arsenalul Teheranului. Pentru Europa implicațiile strategice sunt apreciabile: capitale precum Berlin, Paris sau Roma sunt acum în raza unor astfel de atacuri.

Iranul a lansat două rachete balistice către baza Diego Garcia din Oceanul Indian, aflată la circa 4.500 km depărtare de centrul Iranului.

Potrivit Wall Street Journal, atacul a eșuat după ce o rachetă a suferit o defecțiune tehnică, iar a doua a fost interceptată de rachetele SM-3 ale de sistemelor de apărare americane.

Iranul a lansat rachete cu o rază dublă față de ce se știa până acum că are în dotare

Pentru un atac pe o distanță așa de mare, Iranul a utilizat rachete balistice cu rază intermediară, demonstrând o capacitate de atac mult mai mare decât cea recunoscută anterior, spun oficiali americani citați de Wall Street Journal.

Distanța de peste 4.000 km este un record pentru arsenalul iranian, fiind dublă față de capacitatea cunoscută anterior de Occident.

Bigger story here: implied range of an Iranian IRBM from a launch box in central Iran, with a range of ~4500 km (distance to Diego Garcia).



Theoretically could also target sites into Central Europe. pic.twitter.com/8KCQtsHPQ4 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 21, 2026

Până acum informațiile disponibile public arătau că rachetele cu cea mai mare rază operate de Iran băteau la circa 2.000 de km distanță.

Noua capabilitate, deși nu sunt multe date despre ea, are implicații strategice și pentru zona Europei.

Raza de atac a rachetelor balistice iraniene cunoscută până în martie 2026 / sursă: Defense Intelligence Agency

Marile capitale Europene, în raza noilor rachete Iraniene

Dacă prin rachetele cunoscute care bat la circa 2.000 de km, doar o parte a Europei de est cădea sub umbrela amenințării balistice, noile rachete pot viza aproape întreg continentul.

Astfel, în funcție de locul din Iran de unde sunt lansate, rachetele intermediare ale Teheranului pot amenința capitale europene precum Berlinul, Parisul, Roma sau chiar Londra.

Într-un astfel de scenariu scutul antirachetă al NATO, cu bazele sale de la Deveselu și Redzikowo din Polonia, este cel care poate interveni să intercepteze rachetele iraniene.

Scutul de la Deveselu, în prim plan în cazul unor interceptări peste Europa

Baza americană de la Deveselu, la sud de Caracal, face parte dintr-un scut antirachetă mai amplu al NATO, numit „Aegis Ashore”. O bază similară mai există în Polonia, la Redzikowo. Cele două situri sunt sub comanda NATO.

Scutul de la Deveselu a fost înființat tocmai pentru a contracara amenințarea rachetelor balistice lansate de Iran împotriva oricărei zone din Europa.

La Deveselu, Statele Unite au instalat un radar 3D PESA (Passive Electronically Scanned Array) de tip SPY-1 cu o rază de detecție de circa 300 de km, precum și o baterie de rachete interceptoare SM-3 în lansatoare verticale tip MK-41.

Același tip de rachete-interceptoare au fost folosite de SUA să doboare una din cele două rachete balistice intermediare lansate de Iran asupra bazei de la Diego Garcia în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Interceptorii SM-3 block IIA, cum sunt la Deveselu, au un diametru de 53,3 cm, o lungime de 6,55 m, au o rază de operare de 1.200 de km și ating un plafon de altitudine între 900 și 1050 de km, în funcție de tipul țintei interceptate.

„Sistemul de la noi are capacitatea, mai ales cu interceptorii SM-3 IIA, să intercepteze rachete balistice cu viteze de până la 4-5 km pe secundă”, detalia pentru HotNews comandorul în retragere Valentin Matei.

Scutul antirachetă al NATO care protejează Europa, dincolo de cele două baze din România și Polonia, se mai bazează și pe distrugătoare americane din clasa Arleigh Burke și cu sistem Aegis la bord dislocate în Marea Mediterană, precum și pe un radar de avertizare timpurie de tip AN-TPY2 amplasat în Turcia.

Un atac iranian asupra Europei ar fi detectat în câteva secunde



Generalul în retragere Virgil Bălăceanu a explicat, într-un interviu acordat jurnalistului Laurențiu Ungureanu de la HotNews, că un atac iranian spre Europa ar fi detectat foarte rapid.

„Prin sistemul de sateliți militari, orice lansare de rachetă este depistată într-un termen foarte scurt, de până la 20 de secunde. Iată de ce comunicațiile satelitare sunt foarte importante atunci când vorbim de a avea o situație foarte clară a loviturilor pe care inamicul, Iranul în cazul de față, le lansează”, spunea Bălăceanu.

Generalul (r) spunea că „radarul NATO din provincia Malatya a Turciei este piesa centrală al sistemului de apărare antibalistic al NATO, Aegis Ashore”.

„Racheta respectivă este preluată de sistemul de supraveghere, care oferă și determinație asupra țintei care urmează să fie lovită, și într-un termen foarte scurt, de la 3 la 5 minute, se poate face lansarea de interceptare a acestei rachete. Interceptarea în spațiul extra-atmosferic se poate face cu rachetele SM-3 de la Deveselu”, explica Bălăceanu.

El a subliniat și faptul că rachetele iraniene pot fi interceptate și în spațiul atmosferic „cu rachete din dotarea forțelor aeriene române. Vorbim de Patriot și vorbim şi de sistemul francez Mamba, dislocat la Capul Midia”.

La Capu Midia, Franța are dislocat o baterie antiaeriană Mamba (sistemul SAMP-T al MBDA) cu rachete Aster 30, cu o rază de intercepție de circa 100 de km. Contingentul Mamba de la malul Mării Negre face parte din Grupul de Luptă NATO pe care Franța îl conduce în România.

România are în dotare trei baterii Patriot achiziționate și operaționalizate în ultimul deceniu. Pentru cele trei baterii au fost cumpărate inițial și 56 de rachete PAC-2 GEM-T și 168 de rachete PAC-3 MSE.

Interceptorul PAC-3 MSE este cel mai avansat de pe sistemul Patriot, capabil să intercepteze rachete balistice pe o rază maximă de circa 60 de kilometri. A fost și este în continuare una dintre cele mai folosite rachete de interceptare a salvelor trase de către Iran asupra țărilor din Golf și a bazelor americane din regiune odată cu declanșarea conflictului.