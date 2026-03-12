Ce sisteme militare aduc SUA în România: „Suntem acum în rațiunea scutului de la Deveselu, să intercepteze rachete iraniene”. Cum funcționează

Statele Unite vor disloca în România „cel mai probabil” sisteme de radar și sisteme de comunicații satelitare care să consolideze rețeaua scutului european antirachetă, din care o componentă se regăsește în România, la Deveselu. „Rațiunea inițială pentru care a fost instalat scutul de la Deveselu este să combată pericolul rachetelor din Orientul Mijlociu”, a explicat pentru publicul HotNews comandorul în retragere Valentin Mateiu.

Avioane americane de realimentare, sisteme de monitorizare și sisteme satelitare „în corelare cu scutul de la Deveselu” vor fi dislocate în România, la bazele aeriene de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii. Decizia a fost luată miercuri de CSAT, apoi de Parlament, la solicitarea Statelor Unite, în contextul războiului declanșat în Iran.

Odată cu echipamentele de observație, drone și avioane de realimentare în aer, SUA vor trimite în România și circa 400-500 de militari.

Comandorul în retragere Valentin Mateiu, actual analist politico-militar, a explicat, pentru publicul HotNews, ce rol vor avea echipamentele americane în România și cum vor putea fi folosite în războiul cu Iranul.

„Nu pleacă atacul de pe teritoriul românesc. România nu devine cobeligerantă”

Expertul militar spune că prin această mutare „România nu devine parte în conflict”:

„Nu pleacă atacurile asupra Iranului din România. Și avioanele cisternă vor participa în aceste acțiuni, dar nu sunt implicate direct în acțiuni militare. Nu pleacă atacul de pe teritoriul românesc, de la o bază din România. Așa că România nu este o țară parte din conflict, nu este cobeligerantă. Riscul nu crește pentru că Iranul a spus că atacă statele de pe teritoriul cărora pleacă atacul. Nu suntem în această situație”.

El consideră că răspunsul României la solicitarea transmisă de Pentagon este un test asupra parteneriatului strategic și a relației cu Statele Unite: „Prietenul la nevoie se cunoaște. Avem un parteneriat, mereu ai cerut să fiu alături de tine, acum cer eu ca tu să fii alături de mine. Nu cred că duce la creșterea riscului. Ba, din contră, dacă ne uităm la aspectul politic – al unui partener strategic – chiar am cerut să vină trupe americane în România, să avem un factor de descurajare. Acum, americanii sunt la război, au nevoie și ei ca parteneriatul să funcționeze”.

„Sisteme care să consolideze scutul de la Deveselu”

„Dincolo de avioanele de realimentare în aer, practic vor fi senzori, posibil radare sau sisteme similare, care vor fi dislocate probabil tot la Mihail Kogălniceanu”, a explicat comandorul (r) Valentin Mateiu.

El spune că sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu, gândit inițial tocmai pentru a contracara amenințarea rachetelor balistice iraniene, face parte dintr-o rețea, iar noile echipamente SUA ar veni să o consolideze.

„Este sistemul de apărare antirachetă european al NATO și acest sistem are un sistem de comandă, are sistemele Aegis Ashore de la Deveselu, din România, și unul din Polonia și are și trei distrugătoare din clasa Arleigh Burke, cu sisteme Aegis, care acum sunt probabil în estul Mediteranei. Și sistemul se bazează în componența sa și pe un radiolocator AN-TPY2 amplasat în Turcia, care ia în urmărie ținta pe traiectoria ei inițială, transmițând informațiile către sistemele de interceptare. Foarte probabil s-au adăugat sisteme redundante, satelitare, care să asigure comunicarea în rețea cu senzori, sistemul de comandă, control și alte elemente care fac parte din această rețea care asigură apărarea antirachetă”, explică Mateiu.

Întrebat dacă o astfel de mișcare de echipamente semnalează o pregătire de a folosi sistemul de la Deveselu, comandorul (r) spune că nu vrea să speculeze.

„Cred că este pur și simplu un element tehnic redundant, care asigură și consolidează funcționalitatea acestui sistem de apărare antirachetă, a rețelei care stă la bază, inclusiv a sistemului de comunicații”, afirmă el.

Baza militara Deveselu, Foto: Facebook / Naval Support Facility Deveselu

„Sistemul de la noi are capacitatea să intercepteze rachete balistice cu viteze de până la 4-5 km pe secundă”

Rațiunea inițială pentru care a fost instalat scutul de la Deveselu este să combată pericolul rachetelor din Orientul Mijlociu, respectiv al celor iraniene. Sistemul este gândit de așa natură, cu radiolocatorul din Turcia, să detecteze și să intercepteze rachete iraniene, a explicat comandorul în retragere. „Suntem acum, practic, în rațiunea inițială a scutului. Sistemul de la noi are capacitatea, mai ales cu interceptorii SM-3 IIA, să intercepteze rachete balistice cu viteze de până la 4-5 km pe secundă”.

El mai spune că echipamentele de observare pentru care SUA au cerut acum aprobarea de a le disloca în România sunt „cel mai probabil” radare:

„Sistemul de radare ține probabil de o consolidare a spațiului aerian în contextul dislocării tehnicii la noi. Poate să fie sisteme performante de radiolocație de aviație și pot fi și radiolocatoare suplimentare pentru dirijarea traficului aerian. Radare pe distanță mare”.

Mutarea de sisteme radar în România ar veni într-un moment în care, după primele zile de conflict cu Iran, mai multe instalații radar performante ale SUA și ale aliaților săi din zonă au fost scoase din uz sau distruse. Iese în evidență distrugerea unui radar AN-TPY2 din Iordania, dar și avarierea unui radar pe distanțe foarte mari AN/FPS-132 în Qatar.

Comandorul în rezervă nu crede, însă, că vor fi aduse astfel de radare la noi în țară: „Nu cred, locul ideal de amplasare în contextul acesta de război cu Iran este în Turcia. Eu cred că mai degrabă sunt radare care asigură spațiul aerian în contextul, sau chiar și în sistemul radar de dirijare legat de dislocarea avionului de realimentare în zbor”.

Cât privește avioanele de realimentare care vor fi dislocate de SUA în România, comandorul în rezervă crede că acestea vor fi, cel mai probabil, cisterne aeriene Boeing KC-35 și „vor avea misiunea de a realimenta avioanele americane undeva în spațiul Mediteranei sau în zona balcanică”.

Avion de realimentare în aer Boeing KC-35 la baza aeriană 90 de la Otopeni / Sursă: HotNews / Victor Cozmei

Prezența militară SUA în România, la zi

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, este una din principalele baze militare ale Armatei Române și una dintre cele mai mari și active facilități militare ale NATO pe flancul estic al Alianței.

Baza de la Kogălniceanu este și locul unde există și cea mai mare prezență militară americană pe teritoriul țării noastre. Potrivit surselor HotNews, în momentul de față în România sunt dislocați circa 1.100-1.200 de militari americani, iar majoritatea, aproximativ 700, sunt la baza de la Kogălniceanu.

Și la Câmpia Turzii SUA mențin o prezență militară, cu circa 100-150 de soldați și un detașament cu drone MQ-9 Reaper. Acolo, americanii mai trimit ocazional și contingente de avioane de vânătoare.

Drona MQ-9 Reaper la Campia Turzii / Sursă foto: Captură video via MApN

Scutul de la Deveselu: rachete cu o rază de interceptare de 1.200 de kilometri

Baza americană de la Deveselu, la sud de Caracal, face parte dintr-un scut antirachetă mai amplu al NATO, numit „Aegis Ashore”, despre care alianţa spune că poate intercepta rachete balistice cu rază scurtă şi medie de acţiune. O bază similară mai există în Polonia, la Redzikowo.

Aproximativ 200 de militari americani sunt staționați la cele două baze de interceptare din Polonia și România, baza din Deveselu fiind operațională din 2016.

La Deveselu, Statele Unite au instalat un radar 3D PESA (Passive Electronically Scanned Array) de tip SPY-1 cu o rază de detecție de circa 300 de km, precum și o baterie de rachete interceptoare SM-3 în lansatoare verticale tip MK-41.

Interceptorii SM-3 block 2a au un diametru de 53,3 cm, o lungime de 6,55 m, au o rază de operare de 1.200 de km și ating un plafon de altitudine între 900 și 1050 de km, în funcție de tipul țintei interceptate.