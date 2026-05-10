Iran anunță că a trimis răspunsul său la ultima propunere a SUA pentru încheierea războiului

Strâmtoarea Ormuz, situată între Golful Oman și Golful Persic, rămâne punctul central al disputei dintre SUA și Iran. Sursa foto: Dreamstime

Iranul a transmis duminică, prin intermediul Pakistanului, răspunsul său la cea mai recentă propunere a SUA care vizează încheierea războiului din Orientul Mijlociu, a anunțat presa de stat de la Teheran, potrivit AFP.

„Republica Islamică Iran a trimis astăzi (duminică), prin mediatorul pakistanez, răspunsul său la ultimul plan propus de Statele Unite”, a transmis agenția oficială de presă IRNA.

Aceasta nu a oferit detalii cu privire la răspunsul iranian, limitându-se la a afirma: „Conform cadrului propus, negocierile în această etapă se vor concentra pe problema încetării războiului în regiune”.

Zilele trecute, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe transmitea că Teheranul analizează în continuare propunerea SUA care să ducă la o soluţie negociată a conflictului.

„Propunerea este în curs de analiză şi, odată ce vom ajunge la o concluzie definitivă, o vom anunţa cu siguranţă”, afirma purtătorul de cuvânt Ismail Bagaei în declaraţii difuzate de presa iraniană.

În același timp, șeful diplomației SUA, Marco Rubio, declara că aşteaptă în decursul acestor zile un răspuns din partea Iranului cu privire la negocieri „serioase” în vederea unui acord de pace.

„Aşteptăm un răspuns din partea lor. Vom vedea ce va arăta acest răspuns. Sperăm că va fi ceva care să ne permită să intrăm într-un proces serios de negociere”, a afirmat secretarul de stat american.

Iranul amenință aliații SUA

Între timp, autoritățile iraniene au avertizat duminică dimineață că țările care aplică sancțiunile americane împotriva Republicii Islamice vor întâmpina dificultăți în traversarea strâmtorii Ormuz, ruta maritimă strategică pentru comerțul mondial cu hidrocarburi.

Reacția a venit după ce Guvernul american a anunțat pe 1 mai noi sancțiuni împotriva intereselor iraniene și a avertizat navele care ar plăti autoritățile de la Teheran pentru a traversa această strâmtoare.

„Am instituit un nou dispozitiv juridic și de securitate în strâmtoarea Ormuz. De acum înainte, orice navă care dorește să o traverseze va trebui să se coordoneze cu noi”, a declarat Mohammad Akraminia, responsabil al armatei, pentru agenția oficială de presă IRNA.

Acest dispozitiv „acum în vigoare” va aduce „avantaje pe plan economic, de securitate și politic”, a adăugat el.

„Țările care se alătură Statelor Unite impunând sancțiuni Republicii Islamice Iran vor întâmpina cu siguranță dificultăți în traversarea strâmtorii Ormuz”, a amenințat el.