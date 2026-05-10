Premieră de la începutul războiului din Iran: O navă cu gaz lichefiat a trecut prin Ormuz ca semn de bunăvoință pentru două țări mediatoare

O navă-cisternă cu gaze natural lichefiat din Qatar a traversat duminică Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată de la izbucnirea războiului cu Iranul, îndreptându-se spre Pakistan, însă Teheranul a amenințat țările care aplică sancțiunile SUA că navele lor vor avea probleme în a face același lucru, potrivit agențiilor internaționale de presă.

După aproximativ 48 de ore de relativă calm, care au urmat ciocnirilor sporadice de săptămâna trecută ce au zguduit armistițiul în vigoare de o lună, Kuweitul a detectat duminică dimineața mai multe drone ostile în spațiul său aerian, au declarat autoritățile.

Însă nava Al Kharaitiyat, operată de QatarEnergy, a traversat în siguranță strâmtoarea și se îndreaptă spre Port Qasim din Pakistan, potrivit datelor firmei de analiză maritimă Kpler, fiind prima navă din Qatar care transportă gaz natural lichefiat care traversează strâmtoarea de când SUA și Israelul au început războiul pe 28 februarie.

Potrivit surselor Reuters, transportul qatarez, care oferă o gură de oxigen Pakistanului după o serie de întreruperi de curent cauzate de oprirea importurilor vitale de gaz, a fost aprobat de Iran pentru a consolida încrederea cu Qatarul și Pakistanul, ambii mediatori în război.

Iranul amenință aliații SUA

Însă autoritățile iraniene au avertizat duminică dimineață că țările care aplică sancțiunile americane împotriva Republicii Islamice vor întâmpina dificultăți în traversarea strâmtorii Ormuz, ruta maritimă strategică pentru comerțul mondial cu hidrocarburi.

Reacția a venit după ce Guvernul american a anunțat pe 1 mai noi sancțiuni împotriva intereselor iraniene și a avertizat navele care ar plăti autoritățile de la Teheran pentru a traversa această strâmtoare.

„Am instituit un nou dispozitiv juridic și de securitate în strâmtoarea Ormuz. De acum înainte, orice navă care dorește să o traverseze va trebui să se coordoneze cu noi”, a declarat Mohammad Akraminia, responsabil al armatei, pentru agenția oficială de presă IRNA.

Acest dispozitiv „acum în vigoare” va aduce „avantaje pe plan economic, de securitate și politic”, a adăugat el.

„Țările care se alătură Statelor Unite impunând sancțiuni Republicii Islamice Iran vor întâmpina cu siguranță dificultăți în traversarea strâmtorii Ormuz”, a amenințat el.