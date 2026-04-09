Iran solicită plata taxei în bitcoin navelor care doresc să treacă prin ea. Cât costă fiecare baril de petrol?

Petrolierul Shenlong Suezmax, sub pavilionul Liberiei, în portul Mumbai, din India, după ce a traversat Strâmtoarea Ormuz, pe 11 martie 2026. FOTO: Hindustan Times / imago stock and people / Profimedia

Iranul cere companiilor de transport maritim taxe în criptomonede pentru petrolierele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, în încercarea sa de a stabili, în timpul armistițiului de două săptămâni, controlul deplin asupra trecerii navelor pe această cale navigabilă critică din punct de vedere energetic.

Hamid Hosseini, purtător de cuvânt al Asociației Exportatorilor de Petrol, Gaze și Petrochimie din Iran, a declarat pentru Financial Times că Teheranul vrea să perceapă taxe și să inspecteze fiecare petrolier care trece.

„Iranul trebuie să monitorizeze ce intră și ce iese din strâmtoare pentru a se asigura că aceste două săptămâni nu sunt folosite pentru transportul de arme”, a declarat Hosseini.

„Totul poate fi finalizat, dar procedurile vor dura timp pentru fiecare navă, iar Iranul nu se grăbește”, a adăugat el.

Deciziile privind condițiile de trecere a navelor sunt luate de Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului.

Remarcile lui Hosseini sugerează că Teheranul va impune fiecărui petrolier să folosească ruta nordică din apropierea coastei sale, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă navele occidentale sau navele afiliate statelor din Golf ar fi dispuse să riște o trecere.

Trebuie menționat că miercuri seară, Iranul a anunțat că oprește trecerea petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, ca răspuns la atacurile israeliene asupra Libanului.

Mai întâi adresa de e-mail și apoi „contul”

Înainte de perturbare, Hosseini a declarat că fiecare petrolier care trece trebuie să trimită un e-mail autorităților despre încărcătura sa, iar apoi Iranul îi va informa despre taxele pe care trebuie să le plătească în monede digitale.

El a spus că tariful este de 1 dolar pe baril de petrol, adăugând că petrolierele goale pot trece liber.

„Odată ce e-mailul sosește și Iranul își finalizează evaluarea, navele au la dispoziție câteva secunde pentru a plăti în bitcoin, asigurându-se că nu vor putea fi confiscate din cauza sancțiunilor”, a adăugat Hosseini.

Tancurile din Golf au primit miercuri un mesaj radio care le avertiza că vor fi ținta unor atacuri militare dacă nu primesc mai întâi aprobarea autorităților iraniene.

„Dacă vreo navă încearcă să treacă fără permisiune, (va) fi distrusă”, se arată în mesajul difuzat în limba engleză, conform unei înregistrări audio distribuite FT.

Problema trecerii prin strâmtori este una dintre cele mai spinoase probleme cu care se confruntă negociatorii în încercarea lor de a transforma armistițiul temporar într-o pace durabilă, dorința Iranului de a-și menține influența asupra căii navigabile cheie ciocnindu-se de opoziția acerbă a aliaților SUA din Golf.

Președintele american Donald Trump a declarat marți seară că armistițiul este condiționat de „acordul Republicii Islamice Iran de a DESCHIDE COMPLET, IMEDIAT și ÎN SIGURANȚĂ Strâmtoarea Ormuz”, potrivit unei postări pe o rețea de socializare.