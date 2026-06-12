Trump anunță că SUA „au pus capăt războiului cu Iranul“. Teheranul rămâne însă prudent: „Nu s-a luat o decizie finală”

Incendiu puternic după ce resturile unei drone iraniene interceptate au lovit o instalație petrolieră, potrivit autorităților, în Fujairah, Emiratele Arabe Unite. FOTO: Altaf Qadri / AP / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat în noaptea de joi spre vineri că Statele Unite au „pus capăt războiului” cu Iranul, la scurt timp după ce a anunțat că cele două părți au convenit asupra unui „memorandum de înțelegere foarte ferm” pentru a opri luptele, relatează CNN.

„Nu știu dacă ați auzit, dar astăzi am pus capăt războiului cu Iranul”, a declarat liderul american într-o transmisiune televizată în sprijinul viceguvernatorului Georgiei, Burt Jones, care candidează pentru funcția de guvernator.

„Au fost de acord să nu dețină niciodată arme nucleare, lucru pe care l-am insistat. Acesta a fost scopul principal. Asta a reprezentat 95% din acord”, a adăugat Trump.

Declarația lui Trump a venit la scurt timp după ce anunțase că a anulat noi atacuri asupra Iranului, sugerând pe Truth Social că s-a ajuns la un acord, fără a detalia termenii acestuia.

Teheranul a declarat vineri că nu a luat încă o decizie cu privire la acordul anunțat de președintele american pentru a pune capăt războiului, temperând astfel noul anunț al lui Trump, care a menționat că acordul ar urma să fie semnat în zilele următoare, scrie AFP.

„Iranul nu a ajuns încă la o concluzie definitivă”

„Tocmai am ajuns la un acord foarte bun pentru a pune capăt războiului cu Iranul și, odată ce documentele vor fi finalizate, ceea ce ar trebui să se întâmple în următoarele zile, probabil vom avea o semnătură, poate în Europa”, a declarat președintele american din Biroul Oval.

Cu toate acestea, diplomația iraniană a asigurat puțin mai târziu că Teheranul nu a decis încă să semneze.

„Până în prezent, Iranul nu a ajuns încă la o concluzie definitivă cu privire la acord”, a declarat purtătorul de cuvânt Esmaeil Baqaei pentru mass-media de stat iraniană.

Liderul republican a spus că crede că liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a aprobat ceea ce el a numit „un acord-cadru foarte solid” cu Statele Unite și a sugerat că vicepreședintele său, JD Vance, l-ar putea semna chiar „în acest weekend”.

Agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim , afiliată IRGC, a reacționat și ea, menționând că declarațiile lui Trump nu ar trebui luate ad litteram, cu excepția cazului în care Iranul face anunțuri oficiale.

Dar el nu a oferit niciun detaliu cu privire la conținutul acestui compromis, cu excepția faptului că acesta asigura redeschiderea imediată a strâmtorii Ormuz după semnare și imposibilitatea ca Iranul să se doteze cu arme nucleare.

Potrivit unui mesaj postat pe X de biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, Donald Trump a promis că orice acord final va include „eliminarea uraniului îmbogățit” din Teheran.

În același timp, postarea lui Trump l-ar fi surprins pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care la momentul respectiv se afla în mijlocul unei întâlniri pe teme de securitate referitoare la Iran, potrivit unei surse israeliene.

Israelul nu avea cunoștință de niciun acord iminent cu Iranul și nici de vreun fel de aprobare, a declarat sursa pentru CNN, negând practic pretențiile lui Trump asupra Truth Social.

Această speranță de rezolvare a conflictului a dus la scăderea prețului barilului petrolului Brent din Marea Nordului, referință pe piața mondială, scăzând cu 1,11% la 89,37 dolari vineri, la prima oră. Piețele asiatice au înregistrat, de asemenea, o creștere vineri dimineață, indicele Nikkei din Tokyo urcând cu aproape 4%, iar indicele Kospi din Seul cu peste 7%.