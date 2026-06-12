„Nu-l luați ad litteram pe Trump” – reacția Iranului la „acordul” anunțat de Trump. Netanyahu a fost și el „surprins”

Anunțul lui Donald Trump de a opri atacurile împotriva Iranului din cauza unui „acord” se transformă într-un thriller diplomatic , atât Teheranul, cât și Tel Avivul declarând că nu știu nimic despre așa ceva.

Președintele american insistă însă, spunând că, „sub rezerva finalizării documentelor, care ar trebui finalizate în următoarele zile, vom avea probabil o semnătură, poate în Europa”. El a sugerat apoi că acordul ar putea fi semnat în weekend, în prezența vicepreședintelui american J.D. Vance, scrie presa elenă.

Joi, Trump a declarat pentru Truth Social că anulează atacurile asupra Iranului pe care le anunțase cu câteva ore mai devreme, deoarece „termenii finali” ai unui acord fuseseră aprobați.

Ce a spus Trump?

„Pe baza faptului că discuțiile cu Republica Islamică Iran au ajuns la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și au fost aprobate, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, am anulat atacurile și bombardamentele planificate împotriva Iranului pentru această seară”, a scris Trump pe Truth Social.

„El face în mod repetat afirmații contradictorii și inexacte”, spune corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran, subliniind că oficialii iranieni nu au confirmat niciun acord.

În declarația lor, aceștia afirmă că „În ciuda faptului că oficialii iranieni nu au răspuns încă, este evident că, de la începutul războiului, Trump a făcut în mod repetat declarații contradictorii și inexacte”.

Agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim , afiliată IRGC, a reacționat și ea, menționând că declarațiile lui Trump nu ar trebui luate ad litteram, cu excepția cazului în care Iranul face anunțuri oficiale.

„Până când Iranul nu va anunța oficial niciun potențial acord, declarațiile lui Trump ar trebui tratate cu aceeași precauție ca și afirmațiile sale anterioare”, a relatat Tasnim.

Netanyahu „surprins”

În același timp, postarea lui Trump l-ar fi surprins pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care la momentul respectiv se afla în mijlocul unei întâlniri pe teme de securitate referitoare la Iran, potrivit unei surse israeliene.

Israelul nu avea cunoștință de niciun acord iminent cu Iranul și nici de vreun fel de aprobare, a declarat sursa pentru CNN, negând practic pretențiile lui Trump asupra Truth Social.

După două nopți consecutive de atacuri americane asupra Iranului și amenințările lui Trump cu escaladarea situației, Netanyahu a convocat joi seară o reuniune de urgență cu înalți oficiali și membri ai cabinetului său. Trump a scris pe Twitter despre potențialul acord în timp ce întâlnirea era în desfășurare.