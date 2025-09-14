VIDEO Iranienii din România – demonstrație la București împotriva regimului „terorist” din Iran

Câțiva zeci de iranieni s-au strâns duminică la prânz în fața Ambasadei Iranului la București și au strigat „noi suntem poporul, jos cu dictatorul”, în semn de protest la adresa liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și a conducerii de la Teheran.

Oamenii s-au adunat pe trotuarul de pe Bulevardul Lascăr Catargiu 39, acolo unde se află sediul ambasadei. Manifestația este una pașnică.

„Umanitatea înseamnă să-ți ajuți aproapele când este în suferință și asta ni se întâmplă noua iranienilor. De aceea cerem ajutorul lumii”, au spus cei câțiva zeci de manifestanți.

Oamenii au venit cu steaguri ale Iranului, dar și ale României, și panouri cu fotografii ale victimelor regimului iranian.

De la microfon, unul dintre manifestanți a denunțat represiunea la care sunt supuși cei care se opun regimului și a făcut apel la susținerea românilor.

„Au avut loc atacuri otrăvitoare asupra școlilor de fete și incendii în închisori. Oamenii și-au pierdut locurile de muncă sau proprietățile pentru că susțin evoluția. Ultimii trei ani au fost foarte dificili pentru noi, cu toate astea acțiunea iraniană nu a fost niciodată mai hotărâtă și unită să lupte împotriva dictatorului. Noi iranienii din diaspora vrem să fim vocea compatrioților noștri nevinovați. Și pentru a ne face și a le face vocea cât mai auzită, avem nevoie de susținerea voastră”, a spus manifestantul.

În Iran, libertățile civile sunt sever restricționate, iar protestele și vocile opoziției sunt adesea reprimate violent. Cei care par capabili să mobilizeze oamenii sunt supravegheați, arestați și adesea condamnați la pedepse lungi cu închisoarea.