Iranienii se declară pregătiți pentru „momentul în care americanii vor trăda înțelegerea”, după noile amenințări lansate de Trump

Principalul negociator iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că țara sa este pregătită pentru o „apărare totală” în cazul în care Statele Unite încalcă memorandumul de înțelegere care a fost semnat luna trecută, potrivit CNN și Iran International.

Acordul în 14 puncte cuprinde prevederi referitoare la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, la relaxarea unor restricții financiare privind Iranul și enunță așteptări referitoare la programul nuclear iranian, dar menționează, de asemenea, că părțile vor înceta focul „pe toate fronturile”.

Vineri, președintele american Donald Trump a spus că SUA a fost de acord cu o cerere a Iranului de continuare discuțiilor, dar că „încetarea focului nu mai este în vigoare”.

„Vom fi pregătiți pentru o apărare totală”

Negociatorul-șef al Iranului a afirmat că Teheranul este pregătit să se apere dacă „americanii vor trăda înțelegerea”.

„Nu am încetat niciodată să ne pregătim să ne apărăm țara. În momentul în care americanii vor trăda înțelegerea, vom fi pregătiți pentru o apărare totală”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf în timpul unei întâlniri cu președintele legislativului indonezian, potrivit postului iranian de radio IRIB.

„Nu avem încredere în americani. În timpul negocierilor, i-am spus clar vicepreședintelui american că nu avem absolut nicio încredere în ei”, a adăugat Ghalibaf.

„Desigur, încheierea războiului este o prioritate pentru țări din întreaga lume. Cu toate acestea, toată lumea trebuie să înțeleagă că acest conflict nu se va încheia niciodată cu capitularea Iranului”, a mai spus oficialul iranian.

Noi discuții pentru dezamorsarea tensiunilor

Publicația saudită Al Hadath, citând surse informate cu privire la situație, susține că este de așteptat să aibă loc în curând o convorbire telefonică în patru între reprezentanți din Iran, Statele Unite, Pakistan și Qatar.

Totodată, publicația iraniană de stat IRNA a relatat că ministrul afacerilor externe, Abbas Araghchi, urmează să meargă sâmbătă în Oman, în fruntea unei delegații diplomatice, pentru discuții despre evoluțiile regionale, în special despre situația din Strâmtoarea Ormuz.

Vineri după-amiază, președintele iranian Masoud Pezeshkian a vorbit la telefon cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif, care, potrivit părții pakistaneze, „și-a exprimat profunda îngrijorare cu privire la recenta escaladare a tensiunilor din regiune și a subliniat nevoia urgentă de a restabili pacea și stabilitatea regională”.