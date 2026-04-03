Iranienii spun că au respins o propunere a SUA privind un armistițiu de 48 de ore

O sursă anonimă a declarat vineri pentru agenția semi-oficială iraniană Fars că Teheranul a respins o propunere a Statelor Unite privind un armistițiu de 48 de ore.

Potrivit aceleiași surse, propunerea a fost transmisă miercuri prin intermediul unei alte țări, care nu a fost menționată, notează Reuters.

Nu a existat niciun comentariu sau o confirmare imediată din partea Statelor Unite.

Anterior, Wall Street Journal a relatat că Iranul le-a transmis oficial mediatorilor că nu este dispus să se întâlnească, în zilele următoare, cu oficiali americani la Islamabad, potrivit The Guardian.

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul va accepta doar o încetare permanentă și cuprinzătoare a războiului, nu un armistițiu temporar, precum și alte condiții, inclusiv plata unor despăgubiri pentru pagubele provocate.

El a subliniat, de asemenea, că Iranul nu a răspuns încă propunerii în 15 puncte a Statelor Unite, dar a precizat că nivelul de încredere între cele două țări este „zero” și că unele dintre cererile Washingtonului sunt „excesive”.