Iranul a anunțat că este dispus la un compromis cu SUA: „Mingea este acum la americani”

Iranul este gata să ia în considerare compromisuri pentru a ajunge la un acord nuclear cu Statele Unite, dacă Washingtonul este dispus să discute ridicarea sancțiunilor, a declarat ministrul adjunct de externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, într-un interviu acordat BBC și publicat duminică, transmite Reuters.

Iranul a transmis că este pregătit să discute restricțiile asupra programului său nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, dar a exclus în repetate rânduri legarea acestei chestiuni de alte probleme, inclusiv cea a forțelor sale de rachete.

Takht-Ravanchi a confirmat că o a doua rundă de negocieri nucleare va avea loc marți la Geneva, după ce Teheranul și Washingtonul au reluat discuțiile în Oman la începutul acestei luni.

„(Discuțiile inițiale au mers) mai mult sau mai puțin într-o direcție pozitivă, dar este prea devreme pentru a trage concluzii”, a declarat Takht-Ravanchi pentru BBC.

„Mingea este acum la americani pentru a arăta că vor să ajungă la un acord”, a spus oficialul iranian. „Dacă sunt sinceri, sunt sigur că vom intra pe calea de a ajunge la o înțelegere”, a adăugat el.

O delegație americană, din care fac parte trimișii Steve Witkoff și Jared Kushner, se va întâlni marți dimineață cu iranienii, a declarat vineri o sursă pentru emisarii, reprezentanții Omanului urmând să medieze discuțiile dintre SUA și Iran.

Șeful programului nuclear iranian a declarat luni că țara ar putea accepta să dilueze uraniul cel mai puternic îmbogățit în schimbul ridicării tuturor sancțiunilor financiare. Takht-Ravanchi a folosit acest exemplu în interviul acordat BBC pentru a sublinia flexibilitatea Iranului.

Diplomatul de rang înalt a reiterat poziția Teheranului că nu va accepta îmbogățirea zero a uraniului, ceea ce a constituit un obstacol major în calea încheierii unui acord anul trecut, SUA considerând îmbogățirea uraniului în Iran ca o cale către arme nucleare.

Iranul neagă că ar urmări obținerea unor astfel de arme nucleare.

În timpul primului său mandat, Trump a retras SUA din acordul nuclear cu Iranul din 2015, cunoscut sub numele de Planul comun de acțiune cuprinzător, realizarea emblematică a politicii externe a fostului președinte democrat Barack Obama.

Acordul a relaxat sancțiunile împotriva Iranului în schimbul limitării programului nuclear al Teheranului pentru a-l împiedica să fabrice o bombă atomică.