Pentru prima dată, negocieri separate cu Iranul și cu Rusia și Ucraina vor avea loc în același oraș și în aceeași zi

Două runde de negocieri diplomatice, privind Ucraina și Iranul, vor avea loc marți la Geneva, a declarat vineri pentru Reuters o sursă informată în legătură cu acest subiect.

O delegație americană, din care fac parte trimișii Steve Witkoff și Jared Kushner, se va întâlni marți dimineață cu reprezentanții iranieni, a precizat sursa.

Reprezentanți din Oman vor fi prezenți acolo și vor media contactele dintre SUA și Iran, a adăugat sursa agenției internaționale de presă.

Witkoff și Kushner vor participa apoi la discuții trilaterale cu reprezentanți din Rusia și Ucraina în după-amiaza zilei, a precizat sursa.

Negocierile vin în contextul în care președintele american Donald Trump exercită presiuni asupra guvernului iranian în urma represiunii violente împotriva protestatarilor și a mobilizat o prezență navală americană importantă în regiune.

Delegația rusă, condusă iar de Medinski

Noua rundă de negocieri directe Rusia – Ucraina a fost confirmată vineri. Delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, un consilier al lui Putin care a fost criticat de ucraineni după sesiunile de negocieri anterioare.

Noua rundă de negocieri Rusia – Ucraina va avea loc pe 17-18 februarie, în Elveția la Geneva, a anunțat agența de stat rusă Interfax. Administrația prezidențială ucraineană a confirmat pentru Politico programul și locația și a precizat că a început pregătirile.

Medinski a condus delegația rusă de la negocierile de anul trecut din Istanbul, dar a fost schimbat pentru ultimele două runde directe Ucraina-Rusia-SUA care au avut loc în Emiratele Arabe Unite.

În relatarea despre revenirea lui Medinski în fruntea delegației ruse, publicația ucraineană Kyiv Independent îl descrie drept „un pseudo-istoric” cu o poziție dură.

Într-un interviu acordat la final de ianuarie pentru HotNews, Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Zelenski, spunea că atmosfera în timpul negocierilor este diferită de când Rusia l-a schimbat pe Medinski ca șef al delegației. „Delegația rusă condusă de Kostyukov (n.r. – cel prezent la negocierile de la Abu Dhabi) arată diferit față de delegațiile pe care Rusia le-a trimis anterior la întâlnirile cu ai noștri. Este pregătită să asculte, să formuleze argumente și să accepte argumente. Nu mai există acea aroganță specifică grupului Medinski, care vorbea despre distrugerea tuturor”, a declarat Podoliak.