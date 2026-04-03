Un avion de vânătoare al SUA a fost doborât în Iran, o premieră de la începutul războiului

Forțele iraniene au doborât un avion american de vânătoare în Iran, au declarat oficiali americani și israelieni, potrivit Reuters și The New York Times. Lovitura este o premieră de la începutul războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Republicii Islamice în 28 februarie.

Deși presa iraniană de stat susținea că este vorba despre un avion F-35, oficialii americani au declarat pentru CBS News că aeronava doborâtă era F-15E. Doi oficiali ai SUA au confirmat pentru publicație că unul dintre membrii echipajului a fost găsit de forțele americane.

Avioanele F-15E au echipaje alcătuite din doi membri. Misiunea de căutare-salvare continuă.

Anterior, pe baza informațiilor transmise sub condiția anonimatului de oficiali americani și israelieni, The New York Times scrisese că Statele Unite au inițiat rapid demersurile pentru operațiunea de căutare-salvare pentru ca Iranul să nu ajungă înaintea americanilor la eventualii supraviețuitori.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale sugerau, de asemenea, că este vorba despre un avion de vânătoare F-15.

Spokesman of Iran's Khatam al-Anbiya Headquarters:



🔺 A second US fifth-generation F-35 was struck & downed over central Iran by a new IRGC Aerospace Force air-defense system.



🔺 Given the massive explosion on impact and during the crash, the pilot is unlikely to have ejected. pic.twitter.com/akrsz1m8Mm — Press TV 🔻 (@PressTV) April 3, 2026

Fotografiile prezintă o parte a siglei „US Air Forces in Europe” care apare pe coada unui F-15, precum și dungi roșii și albe în partea superioară a acesteia.

O altă bucată din epavă – pe care se pot citi cuvintele „CAUTION USE ONLY NON-MAGNETIC FASTENERS” – pare să corespundă unei porțiuni din partea din spate a unui F-15, care se întinde între unul dintre cele două motoare și stabilizatorul orizontal, scrie CNN.

„După structură, pare cu siguranță a fi un F-15, iar după marcajele de pe coadă, aparține celui de-al 48-lea Escadron de Vânătoare, cu baza la RAF Lakenheath, în Regatul Unit”, a declarat pentru CNN Peter Layton, cercetător la Institutul Griffith Asia și fost ofițer al Forțelor Aeriene Regale Australiene.

Operațiune de salvare

De asemenea, scrie publicația americană Stars and Stripes, pe rețelele sociale au apărut înregistrări video care păreau să arate un avion de transport C-130 Hercules și două elicoptere UH-60 Black Hawk, despre care presa iraniană a afirmat că ar fi participat la operațiunile de căutare.

Agenția Associated Press a relatat la rândul ei că presa de stat iraniană îndemna locuitorii să predea poliției orice „pilot inamic” și promite o recompensă oricui ar face acest lucru.

Regimul de la Teheran și presa de stat iraniană au mai anunțat în mai multe rânduri doborârea unor aeronave americane de război, dar Comandamentul Central a dezmințit repetat informațiile ca fiind false.