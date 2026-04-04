Iranul acuză SUA și Israel că i-au atacat zeci de universități: „Milioane de elevi și studenți privați de educație”

Imagine de la Universitatea Shahid Beheshti din nordul Teheranului. Credit: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ministrul iranian al științelor și cercetării, Hossein Simaei Sarraf, susține că peste 30 de universități din țară s-au confruntat cu „atacuri directe” de când a început războiul cu Statele Unite și Israel, au transmis AFP și CNN.

Oficialul a efectuat sâmbătă o vizită la Universitatea Shahid Beheshti din nordul Teheranului, descrisă de The New York Times drept una dintre școlile de elită din Iran, care a fost lovită în atacurile de vineri.

„Până în prezent, peste 30 de universități au fost vizate direct”, le-a declarat Hossein Simai Sarraf reporterilor.

„Astăzi, milioane de elevi și studenți au fost privați de educație și cercetare”, a adăugat ministrul.

Iranul susține că atacurile asupra universităților sunt menite să slăbească fundamentele științifice și culturale ale țării. În schimb, Israelul le descrie ca fiind parte dintr-un efort mai amplu de a degrada programul nuclear al Republicii Islamice. Statele Unite au spus că forțele sale nu atacă în mod deliberat civili.

Conform imaginilor transmise de presa iraniană, printre locațiile lovite se numără și Institutul de Cercetare a Laserelor și Plasmei din cadrul universității. Institutul a fost pus sub sancțiuni de Uniunea Europeană și de o serie de state pentru presupuse legături cu programul nuclear iranian și cel de rachete.

Ca răspuns la atacurile împotriva universităților iraniene, Teheranul a amenințat că va lovi universități din regiune care au legături cu SUA și Israel.

Războiul a făcut deja mii de victime

Conform datelor oferite vineri de HRANA, agenția de știri a unei organizații neguvernamentale care militează pentru drepturile omului în Iran, de la începutul conflictului au fost uciși cel puțin 1.607 civili în Iran, printre care 244 de copii.

În Liban, unde Israelul a lansat o operațiune împotriva miliției șiite pro-iraniene Hezbollah, au fost omorâți cel puțin 1.345 de libanezi, potrivit datelor furnizate joi de Ministerul Sănătății.

În Israel, conform datelor de vineri, au fost ucise cel puțin 17 persoane. SUA a înregistrat 13 victime, toate în rândul personalului militar.