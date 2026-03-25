Iranul amenință cu deschiderea „unui nou front” în cazul unei invazii terestre americane. Ținta vizată este o altă strâmtoare crucială

Iranul va deschide „un nou front”, în cazul unei invazii terestre americane, în Bab el-Mandeb, o strâmtoare crucială pentru traficul maritim mondial, care leagă Marea Roșie de Golful Aden, a avertizat miercuri o sursă militară citată de agenția iraniană Tasnim, potrivit AFP.

Singura poartă de acces direct spre Canalul Suez, „Strâmtoarea Bab el-Mandeb se numără printre strâmtorile cele mai strategice din lume, iar Iranul deține atât voința, cât și capacitatea de a genera o amenințare perfect credibilă împotriva ei”, a prevenit sursa, notează Agerpres.

„Dacă inamicul va încerca o acțiune terestră pe insulele iraniene sau oriunde în altă parte pe teritoriul nostru, ori va încerca să impună costuri Iranului prin manevre navale în Golful Persic și Marea Oman, noi vom deschide alte fronturi ca ‘surpriză’”, a adăugat responsabilul militar citat de Tasnim.

„Pe baza unor informații, inamicii Iranului, cu sprijinul uneia dintre țările din regiune, se pregătesc să ocupe una dintre insulele iraniene. Toate mișcările inamicului sunt monitorizate atent de forțele noastre armate.

Dacă vor depăși limitele, întreaga infrastructură vitală a acelei țări din regiune va deveni, fără restricții, ținta unor atacuri neîntrerupte”, a scris pe X președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf.

Când estimează Casa Albă că se va încheia războiul

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a reiterat, miercuri după-amiaza, că orizontul de timp al războiului din Iran este în continuare de patru-șase săptămâni.

Întrebată dacă se va încheia războiul înainte de vizita președintelui Trump în China, planificată pentru pentru mijlocul lunii mai, secretara de presă a Casei Albe a spus că orizontul de timp pentru încetarea ostilităților a rămas același.

„Din nou, așa cum am spus, am estimat întotdeauna aproximativ patru până la șase săptămâni. Așa că ați putea face calculele”, a declarat Karoline Leavitt, miercuri, într-un briefing de presă la Casa Albă, potrivit CNN.

Ea a anunțat miercuri că deplasarea președintelui american în China, care a fost amânată după începutul războiului cu Iranul, va avea loc în 14-15 mai.

