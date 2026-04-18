Iranul amenință cu închiderea Strâmtorii Ormuz, în timp ce Trump liniștește China: „Xi este foarte mulțumit”

La nici 24 de ore de la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, Iranul avertizează că tranzitul nu va rămâne deschis sub blocada SUA, precizând că situația reală se decide prin fapte pe teren, nu prin mesaje online.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a condus delegația Iranului la discuțiile cu SUA de la Islamabad, a declarat că Donald Trump „a făcut șapte afirmații într-o oră, toate fiind false”, potrivit BBC.

Oficialul a avertizat că Strâmtoarea Ormuz „nu va rămâne deschisă” sub blocada SUA. „Nu au câștigat războiul și, cu siguranță, nu vor ajunge nicăieri nici în negocieri cu aceste minciuni”, a spus el.

El a reiterat remarca făcută anterior de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, care a spus că „dacă strâmtoarea este deschisă sau închisă și regulile care o guvernează vor fi stabilite pe teren, nu pe rețelele de socializare”.

Ambele reacții au apărut după ce ministrul de externe, Abbas Araghchi, a scris pe X că „trecerea tuturor navelor comerciale” prin Strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă pentru perioada rămasă a armistițiului”.

Comentariile lui Araghchi au atras critici din partea unor mass-media iraniene și a unor susținători ai liniei dure, care i-au cerut să-și „clarifice” remarca.

„Războiul mediatic și modelarea opiniei publice sunt o parte importantă a războiului, iar națiunea iraniană nu este influențată de aceste tactici”, a declarat Ghalibaf pe X.

Trump, despre o întâlnire istorică în China

În timp ce Teheranul amenință cu reînchiderea strâmtorii, Donald Trump are un mesaj pentru China. Liderul de la Casa Albă a transmis pe Truth Social că președintele chinez Xi Jinping este „foarte mulțumit că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și/sau se deschide rapid”.

Trump adaugă că întâlnirea lor din China, programată pentru 14-15 mai, „va fi una specială și, posibil, istorică”. „Se vor realiza multe lucruri!”

China, cel mai mare cumpărător de petrol iranian, își procură aproximativ 38% din petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Țara condusă de Xi a jucat un rol crucial în a îndemna Iranul să negocieze cu SUA și afirmă că susține încetarea focului și reluarea negocierilor de pace.

Acesta a fost al doilea mesaj dintr-o serie începută pe 15 aprilie, când Trump a afirmat inițial că deschide strâmtoarea „definitiv” și că Xi Jinping îl va primi cu o „îmbrățișare caldă”.