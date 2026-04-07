Iranul amenință cu represalii dacă SUA atacă centralele electrice: „Vor intra în întuneric total”

Banner cu ayatollahul Mojtaba Khamenei și tatăl lui, Ali Khamenei, amplasat în piața Vali-e Asr din Teheran, Iran, pe 10 martie 2026. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iranul şi Statele Unite continuă să schimbe mesaje prin intermediul Pakistanului, a declarat marţi pentru Reuters o sursă iraniană de securitate de rang înalt, însă Teheranul nu va arăta flexibilitate cât timp Washingtonul continuă să-i ceară „să capituleze sub presiune”, transmite Agerpres.

Potrivit sursei, Qatarul a transmis luni mesajul Teheranului către SUA şi ţări din zonă conform căruia dacă Washingtonul va ataca centralele electrice iraniene, „întreaga regiune şi Arabia Saudită vor intra în întuneric total odată cu loviturile de represalii ale Iranului”.

„Dacă situaţia scapă de sub control, aliaţii Iranului vor închide şi Strâmtoarea Bab El-Mandeb”, a indicat sursa.

Eforturile de a facilita discuţii între Statele Unite şi Iran sunt încă în desfăşurare, au declarat marţi, pentru Reuters, două surse pakistaneze la curent cu situaţia, în timp ce loviturile împotriva Iranului s-au intensificat şi termenul limită dat Teheranului de preşedintele american Donald Trump înainte de a dezlănţui „iadul” se apropie.

Una dintre surse, un oficial de rang înalt din domeniul securităţii, a declarat că atacul din cursul nopţii al Iranului asupra unor instalaţiile industriale din Arabia Saudită legate de firme americane ameninţă să deraieze discuţiile.

Pericol de extindere a conflictului

Dacă Arabia Saudită ar răspunde la aceste lovituri, s-ar pune capăt discuţiilor, a afirmat sursa, adăugând că represaliile ar putea, de asemenea, să atragă în conflict Pakistanul, care are un pact de securitate cu Ryadul.

A doua sursă a spus că Iranul „merge pe o gheaţă subţire” şi că următoarele trei-patru ore sunt cruciale pentru viitorul dialogului.

Pakistan s-a aflat în centrul negocierilor dintre SUA şi Iran în ultimele săptămâni, acţionând ca principal intermediar pentru propunerile celor două părţi, însă nu există niciun semn de compromis.

„Suntem în contact cu iranieni. Ei au arătat în ultima vreme flexibilitate că s-ar putea alătura discuţiilor, dar, în acelaşi timp, adoptă poziţii dure ca precondiţie pentru orice negocieri”, a afirmat sursa de securitate pakistaneză.

Potrivit acesteia, Islamabadul încearcă să convingă Teheranul să intre în negocieri fără condiţii prealabile.