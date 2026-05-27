Iranul anunță ce conține proiectul memorandumului de înțelegere cu SUA. Când va fi negociat dosarul nuclear

Televiziunea de stat iraniană a publicat miercuri un proiect al unui memorandum de înţelegere între Iran şi SUA privind încheierea războiului, prin care Teheranul s-ar angaja să restabilească libertatea navigaţiei comerciale în Strâmtoarea Ormuz în termen de o lună, în timp ce Washingtonul s-ar angaja să-şi retragă forţele militare din vecinătatea Iranului şi să ridice blocada navală asupra acestei ţări, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Documentul este un proiect iniţial, neoficial, al unui astfel de memorandum şi mai poate suferi modificări, întrucât nu este finalizat, a ţinut să precizeze aceeaşi televiziune.

Textul exclude navele militare şi mai prevede că Iranul va gestiona traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz în cooperare cu Omanul. Dacă un acord final între SUA şi Iran va fi convenit într-un termen de 60 de zile, acesta ar putea fi aprobat ca obligatoriu printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU, mai afirmă televiziunea de stat iraniană.

Negocierile dintre Iran şi SUA se desfăşoară prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. Această mediere se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din ţară (Washingtonul cere să-i fie predat acest uraniu), fie prin diluare. Acestea sunt condiţii cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord care să încheie războiul declanşat de aceste două ţări împotriva Iranului pe 28 februarie şi care este suspendat printr-un armistiţiu convenit pe 8 aprilie.

Totuşi, potrivit oficialilor iranieni, problema dosarului nuclear iranian, o chestiune esenţială pentru SUA, ar urma să fie negociată abia după încheierea memorandumului de înţelegere cu SUA, în cadrul unor tratative care ar urma să abordeze de asemenea ridicarea sancţiunilor americane şi deblocarea fondurilor iraniene în străinătate.