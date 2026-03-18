„A primit dulcele har al martiriului”. Iranul confirmă oficial moartea lui Ali Larijani

Ali Larijani, în timpul unui discurs la Beirut, în Liban, pe 15 noiembrie 2024.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a confirmat, marți seară, moartea șefului său, Ali Larijani, un pilon al puterii iraniene, pe care Israelul anunțase anterior că l-a ucis, informează AFP.

Ali Larijani „a primit dulcele har al martiriului”, a transmis Consiliul într-un comunicat, adăugând că un alt responsabil al său, precum și fiul lui Ali Larijani și mai multe gărzi de corp, au fost, de asemenea, uciși „în zori”, potrivit Agerpres.

Funeraliile lui Ali Larijani, precum și ale generalului Gholamreza Soleimani, care conducea organizația paramilitară Basij, de asemenea ucis de Israel marți dimineață, vor avea loc miercuri, începând cu orele 10:30 GMT, în centrul Teheranului, împreună cu ceremoniile funerare ale militarilor de pe fregata scufundată de Statele Unite pe 4 martie, în largul coastelor statului insular Sri Lanka, au indicat agențiile de presă Fars și Tasnim.

Fars a precizat că Ali Larijani a fost vizat de „avioane de luptă americane și israeliene în casa fiicei sale”.

În ciuda acestei pierderi „amare (…), perseverența poporului (…) și cucerirea victoriei finale vor face situația și mai amară pentru criminalii sioniști”, a reacționat președintele iranian Massoud Pezeshkian.

Riscul uciderii lui Larijani

Regimul de la Teheran ar putea deveni şi mai intransigent în urma decesului şefului securităţii iraniene, Ali Larijani, a spus marţi un expert pentru CNN.

Sina Azodi, directorul programului de Studii privind Orientul Mijlociu de la Universitatea George Washington, a afirmat că „moartea lui Larijani va duce la o înăsprire şi mai mare a regimului”.

Larijani era cel mai înalt oficial de securitate al Iranului şi unul dintre cei mai puternici decidenţi ai ţării.

Expertul în Orientul Mijlociu a precizat că Larijani întreţinea relaţii cu întreaga clasă politică şi militară a Iranului.

„Avea legături strânse cu toată lumea – IRGC (Gărzile Revoluționare iraniene, n.r.), personalităţi moderate – şi se folosea de asta nu doar pentru a influenţa operaţiunile militare, ci şi pentru a semnala intenţiile Iranului către lumea exterioară”, a adăugat Sina Azodi.

Azodi a avertizat că eliminarea lui Larijani riscă să deschidă calea pentru o „personalitate mai radicală”, ceea ce ar „crea mai multe dificultăţi în stabilirea unor căi de ieşire care să pună capăt războiului”.