Iranul desemnează Marina militară și forțele aeriene ale unei țări din America de Sud drept „organizații teroriste”

Teheranul a desemnat marina și forțele aeriene ale Argentinei drept „organizații teroriste”, a anunțat miercuri Ministerul Afacerilor Externe al Iranului, într-o măsură reciprocă venită ca răspuns la decizia luată de Buenos Aires în luna aprilie de a desemna Garda Revoluționară Islamică drept entitate teroristă.

Argentina a desemnat Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) drept organizație teroristă, în urma presiunilor exercitate de administrația președintelui american Donald Trump asupra aliaților săi în acest sens, informează Reuters.

Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a afirmat miercuri într-un comunicat că Teheranul consideră forțele aeriene și navale argentiniene drept organizații teroriste „pe baza principiului reciprocității”.

„Este evident că responsabilitatea pentru toate consecințele care decurg din această chestiune va reveni guvernului argentinian”, a adăugat ministerul, fără a oferi detalii suplimentare. Comunicatul nu a făcut nicio mențiune cu privire la armata Argentinei.

Într-o declarație emisă miercuri, Ministerul Afacerilor Externe al Argentinei a transmis că „respinge categoric” decizia Iranului.

Argentina a precizat în aprilie că măsura pe care a luat-o împotriva IRGC din Iran s-a datorat sprijinului acordat de acesta grupării Hezbollah cu sediul în Liban, pe care Buenos Aires o acuză de cel mai sângeros atentat cu bombă din istoria acestei țări sud-americane, un atac din 1994 asupra centrului comunitar evreiesc AMIA din capitala argentiniană, în urma căruia au murit 85 de persoane și au fost rănite alte câteva sute.

IRGC este o forță militară de elită care protejează regimul clerical șiit din Iran și controlează o mare parte a economiei iraniene.