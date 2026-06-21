Iranul, dispus să facă o concesie majoră Statelor Unite. Anunțul președintelui Pezeshkian
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat că Teheranul ar putea fi pregătit să semneze o declaraţie scrisă conform căreia nu va încerca să obţină arma nucleară, informează DPA, preluată de Agerpres.
„Dacă este necesar, putem stabili în scris că nu intenţionăm să construim o bombă nucleară”, a spus Pezeshkian, citat de agenţia de presă iraniană IRNA.
El nu a precizat dacă această opţiune se află pe agenda discuţiilor între reprezentanţii SUA şi ai Iranului, sub medierea Qatarului, ce au început duminică în Elveţia.
Potrivit termenilor acordului-cadru, în 60 de zile urmează să se ajungă la un acord final cu privire la programul nuclear iranian.
Pezeshkian a reiterat că fostul lider suprem iranian Ali Khamenei, ucis de loviturile americano-israeliene la începutul războiului, a respins, din motive religioase, dezvoltarea de arme de distrugere în masă.
Conducerea politică a Iranului a susţinut constant că nu încearcă să obţină arme nucleare.