Iranul, după ce Trump a comparat marina SUA cu „pirații”: O „recunoaștere a naturii criminale” a acțiunilor americane

Teheranul a taxat dur ultimele declarații făcute de liderul de la Casa Albă referitoare la operațiunile din Strâmtoarea Ormuz, potrivit EFE, citată de Agerpres.

„Președintele Statelor Unite a numit în mod deschis confiscarea ilegală a navelor iraniene drept «piraterie», lăudându-se fără rușine că «ne-am comportat precum pirații»”, a declarat sâmbătă seara purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Ismail Bagaei, pe platforma de socializare X.

Diplomatul iranian a denunțat remarcile lui Trump ca fiind o „recunoaștere directă și contondentă a naturii criminale” a acțiunilor SUA împotriva navigației maritime internaționale. El a făcut aluzie la blocada navală impusă de SUA asupra porturilor și navelor iraniene.

De asemenea, Bagaei a cerut comunității internaționale, statelor membre ale ONU și secretarului său general să respingă ferm orice normalizare a unor astfel de „încălcări flagrante” ale dreptului internațional.

Preşedintele american Donald Trump a transmis vineri că militarii americani au acţionat „ca nişte piraţi” în cadrul unei operaţiuni navale menite să captureze o navă, ca parte a blocadei americane a porturilor iraniene din Strâmtoarea Ormuz.

„Am debarcat pe navă şi am preluat controlul. Am preluat controlul asupra încărcăturii, am preluat controlul asupra petrolului. Este o afacere foarte profitabilă”, a declarat preşedintele Trump în cadrul unui miting în Florida.„Suntem ca nişte piraţi”, a adăugat el, în aplauzele mulţimii. „Suntem, într-un fel, ca nişte piraţi. Dar nu glumim”, a adăugat el.