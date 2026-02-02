Iranul face un pas spre negocierile cu SUA, pe fondul mobilizării militare americane în regiune. Care sunt condițiile impuse de Trump

Surse iraniene au declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Trump a impus trei condiții prealabile pentru reluarea negocierilor: zero îmbogățire a uraniului în Iran, limitarea programului de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat grupurilor și milițiilor regionale.

Iranul analizează condițiile pentru reluarea negocierilor cu Statele Unite, a declarat luni un oficial al ministerului de externe, după ce ambele părți și-au exprimat disponibilitatea de a reîncepe discuțiile pe tema programului nuclear și de a risipi temerile privind un nou război regional.

Un alt oficial iranian de rang înalt și un diplomat occidental au declarat pentru Reuters că emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, s-ar putea întâlni în Turcia în zilele următoare.

Tensiunile au crescut pe fondul concentrării militare americane în apropierea Iranului, după protestele populare masive reprimate violent de regimul de la Teheran.

Președintele american Donald Trump, care a asigurat la un moment dat că SUA îi vor ajuta pe protestatari, a cerut de atunci Teheranului să facă concesii în domeniul nuclear și a trimis o flotilă către Golf.

El a declarat săptămâna trecută că Iranul „discută serios”, în timp ce Ali Larijani, înaltul oficial iranian în domeniul securității, a afirmat că se lucrează la pregătirea negocierilor.

Surse iraniene au declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Trump a cerut trei condiții prealabile pentru reluarea negocierilor: zero îmbogățire a uraniului în Iran, limitarea programului de rachete balistice și încetarea sprijinului acordat grupurilor și milițiilor regionale.

Iranul a respins în trecut toate cele trei cereri, spunând că acestea sunt încălcări inacceptabile ale suveranității sale, dar doi oficiali iranieni au declarat pentru Reuters că liderii de la Teheran consideră programul de rachete balistice, mai degrabă decât îmbogățirea uraniului, ca fiind cel mai mare obstacol.

Pregătiri pentru posibile negocieri

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul ia în considerare „diferitele dimensiuni și aspecte ale discuțiilor”, adăugând că „timpul este esențial pentru Iran, deoarece dorește ridicarea cât mai rapidă a sancțiunilor nedrepte”.

Turcia și alți aliați regionali au încercat să calmeze spiritele.

Un oficial al partidului de guvernământ turc a declarat pentru Reuters că Teheranul și Washingtonul au convenit să se concentreze din nou pe diplomație și pe posibile negocieri în această săptămână, într-o potențială amânare a potențialelor atacuri ale SUA.

Witkoff este așteptat să viziteze Israelul pentru a se întâlni cu premierul Benjamin Netanyahu și cu șeful armatei israeliene, au declarat separat luni doi înalți oficiali israelieni.

„Mingea este în terenul lui Trump”

Oficialul iranian a declarat că „diplomația este în curs”.

„Pentru reluarea negocierilor, Iranul afirmă că nu ar trebui să existe condiții prealabile și că este gata să dea dovadă de flexibilitate în ceea ce privește îmbogățirea uraniului, inclusiv predarea a 400 kg de uraniu puternic îmbogățit (HEU), acceptând îmbogățirea zero în cadrul unui acord de consorțiu ca soluție”, a spus acesta, citat de Reuters.

Cu toate acestea, a adăugat el, pentru începerea negocierilor, Teheranul dorește ca forțele militare americane să se retragă.

„Acum mingea este în terenul lui Trump”, a spus el.

Ce se întâmplă la siturile nucleare iraniene

Influența regională a Teheranului a fost slăbită de atacurile Israelului asupra aliaților regimului iranian – de la Hamas în Gaza la Hezbollah în Liban, Houthi în Yemen și milițiile din Irak – precum și de înlăturarea de la putere a dictatorului sirian Bashar al-Assad, aliatul apropiat al Iranului.

În iunie anul trecut, Statele Unite au lovit ținte nucleare iraniene, contribuind la finalul unei campanii de bombardamente israeliene care a durat 12 zile. De atunci, Teheranul a declarat că activitatea de îmbogățire a uraniului a fost oprită.

Imaginile recente din satelit ale două dintre locațiile vizate, Isfahan și Natanz, par să arate efectuarea unor lucrări de reparații începând din decembrie, cu acoperișuri noi peste două clădiri distruse anterior. Nu se observă alte lucrări de reconstrucție, potrivit imaginilor furnizate de Planet Labs și analizate de Reuters.

Think-tank-ul ISIS, cu sediul la Washington, a declarat că imaginile satelitare de la sfârșitul lunii ianuarie arată lucrări de construcție la intrările în tunelurile de la Isfahan, care ar putea „indica pregătirea în vederea unor noi atacuri militare”, așa cum s-a văzut înaintea atacurilor americane de anul trecut.

Acestea ar putea semnala, de asemenea, mutarea de active din alte instalații, a adăugat grupul.

Blocaj în negocieri

După cinci runde de negocieri care au stagnat din mai 2023, între Teheran și Washington au rămas mai multe probleme dificil de rezolvat, printre care insistența Iranului de a menține îmbogățirea uraniului pe teritoriul său și refuzul de a expedia în străinătate întregul stoc existent de uraniu puternic îmbogățit.

Agenția de supraveghere nucleară a ONU a solicitat în repetate rânduri Iranului să explice ce s-a întâmplat cu stocul de uraniu puternic îmbogățit după atacurile din iunie.

Țările occidentale se tem că îmbogățirea uraniului ar putea duce la producerea de material pentru fabricarea de ogive nucleare. Iranul susține că programul său nuclear are ca scop exclusiv producerea de energie electrică și alte utilizări civile.

Sursele iraniene au declarat că Teheranul ar putea expedia uraniul său puternic îmbogățit în străinătate și ar putea suspenda procesul de îmbogățire în cadrul unui acord care ar trebui să includă și ridicarea sancțiunilor economice.