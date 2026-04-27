Iranul îi face lui Trump o propunere neașteptată pentru încheierea războiului și redeschiderea strâmtorii Ormuz

Oferta iraniană ocolește deocamdată problema programului nuclear pentru a ajunge mai repede la un acord, scrie site-ul american Axios.

Iranul a oferit Statelor Unite o nouă propunere pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea războiului, negocierile privind programul nuclear urmând să fie amânate pentru o etapă ulterioară, potrivit unui oficial american și a două surse bine informate, citate de Axios.

Propunerea vine într-un moment în care negocierile diplomatice par să fi intrat în impas conducerea iraniană fiind divizată în privința concesiilor pe care ar trebui să le facă, inclusiv în privința programului nulear.

Propunerea iraniană ar ocoli această problemă pentru a ajunge mai repede la un acord.

Există însă o problemă: încetarea războiului și ridicarea blocadei impuse de SUA ar elimina pârghia de care dispune președintele Donald Trump în orice discuții viitoare privind eliminarea materialului nuclear îmbogățit.

Decizia lui Trump

Trump urmează să discute luni cu consilierii săi impasul din negocierile cu Iranul și potențialele măsuri următoare.

Președintele a semnalat într-un interviu acordat duminică Fox News că dorește să continue blocada navală care sufocă exporturile de petrol ale Iranului, în speranța că aceasta va determina Teheranul să cedeze în următoarele câteva săptămâni.

Impasul din negocierile SUA-Iran s-a prelungit în weekend, după ce vizita ministrului iranian de externe Abbas Araghchi în Pakistan s-a încheiat fără niciun progres.

Casa Albă anunțase că emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, se vor întâlni cu Araghchi la Islamabad, dar iranienii au rămas evazivi. Trump a declarat ulterior Axios că poziția iraniană l-a determinat să anuleze călătoria emisarilor săi.

Luni, Araghchi urma să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin.

Nu există un consens în cadrul conducerii iraniene

Potrivit Axios, Araghchi este cel care a propus planul care ocolește problema nucleară în timpul întâlnirilor sale de la Islamabad.

O sursă a afirmat că Araghchi le-a spus mediatorilor pakistanezi, egipteni, turci și din Qatar că nu există un consens în cadrul conducerii iraniene cu privire la modul de abordare a cererilor SUA.

SUA doresc ca Iranul să suspende îmbogățirea uraniului pentru cel puțin un deceniu și să-și scoată uraniul îmbogățit din țară.

Noua propunere, transmisă SUA prin intermediul mediatorilor pakistanezi, se concentrează mai întâi pe rezolvarea crizei din strâmtoare și a blocadei americane.

Conform propunerii, negocierile nucleare ar începe abia într-o etapă ulterioară, după deschiderea strâmtorii și ridicarea blocadei.

Casa Albă a primit propunerea, dar nu este clar dacă partea americană o va analiza.

„Acestea sunt discuții diplomatice sensibile, iar SUA nu vor negocia prin intermediul presei. Așa cum a spus președintele, Statele Unite dețin controlul și vor încheia doar un acord care pune poporul american pe primul loc, nepermițând niciodată Iranului să dețină o armă nucleară”, a declarat pentru Axios purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.