Iranul începe să aibă o problemă serioasă în privința țițeiului produs: Unde este forțat să îl depoziteze

Petrolierul sub pavilion indian „Desh Garima”, ancorat în portul Mumbai din India, după ce a traversat Strâmtoarea Ormuz, pe 30 aprilie 2026. FOTO: Ashish Vaishnav/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Blocada navală instituită de Marina SUA asupra porturilor iraniene a redus exporturile de petrol ale Teheranului, ceea ce a cauzat acumularea unui stoc tot mai mare de țiței pe nave-cisternă, pe măsură ce spațiul de depozitare din Iran se epuizează, conform datelor din sectorul transportului maritim și declarațiilor analiștilor, scrie joi Reuters.

Având în vedere că unele nave își opresc sistemele de urmărire, iar forțele americane obligă petrolierele iraniene să se întoarcă, este imposibil de măsurat cantitatea de țiței pe care Iranul o livrează clienților, în special principalului destinatar, China.

Doar o mână de nave care transportau țiței iranian au părăsit Golful Oman între 13 și 25 aprilie, a reușit să verifice firma de analiză petrolieră Vortexa. Aceste date indică, astfel, o scădere de peste 80% față de o perioadă comparabilă din martie, când Iranul a exportat 23,4 milioane de barili, arată datele LSEG (Bursa de Valori de la Londra).

Unele nave ale Teheranului au fost interceptate de SUA după ce au părăsit porturile iraniene, alături de nave cargo aflate sub sancțiuni și petroliere iraniene aflate în apele asiatice.

Agravarea situației de pe piață

„În acest moment, estimăm că aproximativ 4 milioane de barili de țiței iranian au părăsit cu succes Golful Oman. În prezent, nu putem confirma dacă vreuna dintre aceste nave a fost interceptată”, scrie într-un e-mail trimis de Vortexa către agenția Reuters.

Pierderea aprovizionării din Iran agravează criza de pe piață, întrucât războiul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, limitând exporturile de petrol din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak și cauzând creșterea prețurilor, lucru pe care SUA au încercat să îl evite.

Luna trecută, Statele Unite au acordat Teheranului o derogare temporară neașteptată de la sancțiuni privind exporturile de energie, pentru a permite scăderea prețurilor.

Contractele futures de referință pentru țițeiul Brent au înregistrat o creștere de aproximativ 50 de dolari pe baril de la începutul conflictului din Iran, pe 28 februarie, cauzând creșterea prețurilor la benzină, motorină și combustibilul pentru avioane (kerosen).

Agenția Internațională pentru Energie (AIEA) a calificat evenimentele din Orientul Mijlociu drept cea mai mare întrerupere a producției de petrol din lume.

Niciun petrolier nu a părăsit Golful de la începutul blocadei

Analiștii de la Kpler spun că nu au observat niciun petrolier iranian care să părăsească Golful Oman de la începutul blocadei americane.

Autoritățile americane au afirmat miercuri că blocada lor privează Teheranul de veniturile atât de necesare provenite din exporturile de țiței.

„În acest moment, există 41 de petroliere cu 69 de milioane de barili de petrol pe care regimul iranian nu le poate vinde”, a transmis miercuri Comandamentul Central al armatei SUA (CENTCOM).

Moneda Iranului, rialul, a scăzut miercuri la un minim istoric față de dolarul american, ceea ce evidențiază dificultățile financiare cu care se confruntă economia dependentă de petrol.

În ciuda presiunilor, Iranul continuă să încarce țiței în principalul său centru de export de pe Insula Kharg, a precizat firma de intelligence din domeniul maritim TankerTrackers.

Imaginile din satelit arată cel puțin 10 petroliere staționate în largul portului Chah Bahar din Iran, în Golful Oman, a adăugat TankerTrackers.

Iranul a pompat aproximativ 3,24 milioane de barili pe zi de țiței în februarie, aproximativ jumătate fiind destinați rafinării interne.

Cu toate acestea, țara ar putea fi nevoită să înceapă reducerea producției în decurs de una sau două săptămâni, a declarat Johannes Rauball, analist la Kpler, având în vedere capacitățile de stocare limitate.

Depozitarea terestră este plină în proporție de aproximativ 60%, cu rezerve de peste 50 de milioane de barili și o capacitate totală de 86 de milioane de barili, a precizat Kpler.

Limitarea capacității de stocare ar putea obliga Iranul să reducă producția la jumătatea lunii iunie, a estimat firma de consultanță FGE NextantECA pe 15 aprilie.