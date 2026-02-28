Iranul n-a mai permis verificarea programului său nuclear de la atacurile din 2025 / Unde și-a ascuns uraniul îmbogățit la 60% puritate

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat vineri că Iranul nu îi oferă acces și nici informații despre cele mai sensibile aspecte ale programului său nuclear de la atacurile Israelului și Statelor Unite asupra instalațiilor sale din iunie 2025, relatează agențiile EFE și Agerpres.

Deși AIEA recunoaște că aceste atacuri au creat „o situație fără precedent”, consideră „indispensabil și urgent” ca Iranul să se supună din nou controalelor nucleare internaționale.

Fără acest acces, AIEA „nu poate verifica starea instalațiilor atomice atacate, nici a materialului nuclear asociat acestora”, inclusiv cantități mari de uraniu îmbogățit, un material ce poate fi folosit pentru fabricarea bombelor atomice.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a transmis aceste avertismente într-un raport emis înaintea negocierilor tehnice dintre SUA și Iran prevăzute pentru săptămâna viitoare la Viena, după cele desfășurate joi la Geneva, raport consultat de EFE.

440 kg de uraniu puternic îmbogățit, imposibil de verificat

Printre alte restricții menționate, Republica Islamică nu acordă inspectorilor AIEA acces la toate instalațiile atacate în iunie anul trecut.

Din acest motiv, AIEA nu știe unde se află, de exemplu, rezervele de uraniu îmbogățit, în special cele 440 de kilograme cu o puritate de 60%, foarte aproape de cea necesară pentru fabricarea bombelor nucleare.

Această lipsă de acces și informații despre acest material înseamnă că verificarea sa, conform practicilor obișnuite de siguranță (controale), este „foarte întârziată”, critică situația AIEA.

„Din cauza lipsei de acces la cele patru facilități de îmbogățire declarate de Iran, organismul nu poate furniza nicio informație despre dimensiunea actuală, compoziția sau locația stocurilor de uraniu îmbogățit din Iran”, semnalează Grossi în raport.

Unde-și ține Iranul stocul de uraniu îmbogățit la 60%

O parte din uraniul îmbogățit la cel mai înalt nivel, aproape de gradul necesar pentru fabricarea de armament, a fost depozitat într-o zonă subterană a sitului său nuclear din Isfahan, scrie însă agenția de presă Reuters, care citează raportul confidențial al AIEA trimis statelor membre vineri.

Reuters notează că este pentru prima dată când AIEA raportează unde a fost depozitat uraniul îmbogățit până la o puritate de 60%.

Intrarea complexului de tuneluri a fost lovită în raidurile militare americane și israeliene în iunie anul trecut, dar se pare că facilitatea a rămas în mare parte neatinsă, spun diplomații.

Consiliul guvernatorilor AIEA, organul executiv al organismului, va avea săptămâna viitoare o reuniune care se va concentra din nou asupra programului nuclear iranian.

În afara acestei întâlniri, delegații din Iran și SUA se vor reuni la Viena, sub medierea Omanului, pentru a avansa în negocierile privind un acord nuclear care să prevină un alt atac american împotriva Republicii Islamice.