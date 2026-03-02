„Iranul nu va rămâne tăcut” după „atrocitatea” de la școala de fete din Minab. Teheranul cere intervenția organismelor internaționale

Diplomația iraniană l-a acuzat luni pe Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, că nu a reacționat după atacul de sâmbătă de la școala din Minab, în care au murit 180 de persoane, potrivit autorităților iraniene, și a spus că „tăcerea” oficialului „în fața acestei atrocități este profund alarmantă”, au transmis AFP și EFE.

Cel mai recent bilanț oferit autoritățile iraniene arată că în bombardamentul de la școala de fete din Minab au murit 100 de persoane. Nici Statele Unite și nici Israelul nu au confirmat atacul. Autoritățile iraniene susțin că a fost lovit și un spital din Teheran.

Ambasadorul iranian pe lângă Națiunile Unite, Ali Bahreini, i-a adresat o scrisoare lui Volker Turk și l-a îndemnat să condamne atacul de la școala din Minab „în termenii cei mai fermi” și „să ceară asumarea responsabilității”.

„Tăcerea biroului Înaltului Comisar (al ONU pentru Drepturile Omului) în fața acestei atrocități este profund alarmantă”, a declarat Bahreini, citat de Agerpres.

El a descris bombardamentul drept „una dintre cele mai tragice și oribile scene ale acestui război”.

„Niciuna dintre aceste fete nu a fost mai puțin inocentă decât Mahsa Amini, prin urmare merită mai multă atenție din partea comunității internaționale”, a adăugat ambasadorul, referindu-se la tânăra iraniană care a murit în arestul poliției moravurilor, în 2022.

Președintele Iranului: „Lumea trebuie să condamne aceste acte”

Președintele Massoud Pezeshkian a vorbit despre cele două atacuri și a spus că „Iranul nu va rămâne tăcut și nu va ceda în fața acestor crime”.

„Atacurile asupra spitalelor sunt atacuri asupra vieții însăși. Atacurile asupra școlilor vizează viitorul unei națiuni (…) Lumea trebuie să condamne aceste acte”, a scris președintele iranian într-o postare pe platforma X.