Preşedintele Ungariei, la Târgu Secuiesc de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni / Mesajele de 15 martie transmise de Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan

Preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, a participat, duminică, la Târgu Secuiesc, la manifestările organizate cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. „Ziua de 15 martie ne învaţă să avem încredere în noi. Avem nevoie de o stimă de sine sănătoasă şi avem nevoie de încrederea unul în celălalt”, este mesajul transmis de preşedintele maghiar.

„15 martie, sărbătoarea libertăţii şi unităţii maghiarilor, este un semn în sufletele noastre. Ne învaţă să avem încredere în noi, să avem încredere în comunitatea noastră naţională. Avem nevoie de o stimă de sine sănătoasă şi avem nevoie de încrederea unul în celălalt care să ne conecteze”, a transmis preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, prezent duminică, la Târgu Secuiesc, la evenimentele dedicate celebrării Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, relatează News.ro.



Preşedintele Ungariei a făcut de asemenea referire la un „sentiment înălţător” în rândul celor care au sărbătorit în piaţa principală din Târgu Secuiesc, pentru „aniversarea revoluţiei noastre şi luptei pentru libertate, alături de compatrioţii noştri din Transilvania”.

Mesajele lui Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni

Şi preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan au transmis mesaje de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.



„Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este o sărbătoare specială a concetăţenilor noştri care celebrează apartenenţa la un spaţiu comun de istorie, limbă, tradiţii şi cultură. Este, totodată, un prilej pentru a aprecia contribuţia maghiarilor din România la dezvoltarea naţiunii noastre prin dialog interetnic şi intercultural, ca mod de existenţă paşnică şi de colaborare pentru a construi un viitor împreună. În această zi festivă, să ne reamintim cât de important a fost sprijinul activ al acestei comunităţi pentru revenirea României la democraţie după anii comunismului şi, ulterior, pentru asumarea fără rezerve a valorilor europene şi euroatlantice”, a fost mesajul preşedintelui Nicuşor Dan.



„E o zi care ne aminteşte tuturor de valorile libertăţii, demnităţii şi solidarităţii care au stat la baza construirii Europei moderne. Sunt valori care astăzi ne unesc şi care stau la temelia proiectului european din care şi România face parte. Comunitatea maghiară din România este o parte importantă a societăţii noastre. Forţa unei naţiuni moderne stă în capacitatea ei de a transforma diversitatea într-un avantaj şi într-o resursă pentru dezvoltare”, a transmis şi premierul Ilie Bolojan.