Iranul, pe cale să aibă din nou internet după 13 săptămâni de blocaj. Un ordin prezidențial forțează deschiderea

Ridicarea restricțiilor vine după luni de dispute politice la Teheran, în timp ce blocajul cibernetic a provocat pierderi zilnice estimate între 30 și 40 de milioane de dolari pentru afacerile locale, potrivit site-ului iranian din exil Iran International.

Accesul internațional la internet în Iran părea să fie pe cale să fie restabilit luni, după ce președintele Masoud Pezeshkian a ordonat Ministerului Comunicațiilor aducerea conexiunii la starea dinainte de ianuarie.

Ulterior, ministrul TIC, Sattar Hashemi, a declarat că procesul a început deja, iar agenția de știri ISNA a raportat că măsura este așteptată să fie pusă în aplicare marți.

Decizia a fost luată în urma celei de-a patra reuniuni a Grupului de lucru special pentru gestionarea spațiului cibernetic, încheiată cu nouă voturi pentru și trei împotrivă. Printre oponenții restabilirii s-au numărat Peyman Jebelli, șeful postului public de televiziune, și Mohammad-Amin Aghamiri, secretarul Consiliului Suprem al Spațiului Cibernetic.

Schimbarea de ton a devenit evidentă după ce agenția de știri Fars, afiliată Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC), a pus sub semnul întrebării, inițial, dacă administrația avea autoritatea de a emite un astfel de ordin, susținând că, întrucât restricțiile fuseseră impuse de Consiliul Suprem de Securitate Națională, numai același organism le putea revoca în mod oficial.

Cu toate acestea, câteva ore mai târziu, Fars părea să-și modereze poziția într-un editorial în care descria redeschiderea ca fiind o decizie „tehnică și de securitate” necesară. Agenția a afirmat că restricțiile fuseseră impuse inițial pentru a preveni spionajul cibernetic și a proteja infrastructura critică în contextul unui val de atacuri cibernetice.

Blocajul total fusese activat la nivel național pe data de 8 ianuarie 2026, iar după o scurtă revenire parțială în februarie, internetul a fost din nou tăiat complet pe 28 februarie 2026, la doar câteva ore după atacurile aeriene lansate de SUA și Israel asupra teritoriului iranian.

Pierderi de miliarde de dolari

Un raport al cotidianului reformist Shargh a avertizat că întreruperea a paralizat o întreagă generație de lucrători din domeniul digital. Filtrarea și conexiunile instabile au împiedicat tinerii antreprenori să folosească instrumente de inteligență artificială.

„Internetul, care trebuia să devină platforma de lansare pentru o nouă generație de antreprenori, s-a transformat acum în cel mai mare obstacol în calea înființării, creșterii și dezvoltării unei noi afaceri”, a notat Shargh.

Pierderile economice directe au fost estimate la peste 3000 de trilioane de riali (aproximativ 4 miliarde de dolari) pe o perioadă de 60 de zile. De asemenea, ziarul a adăugat că apariția „internetului pro” sau a accesului pe niveluri accentuase inegalitățile din cadrul economiei digitale a Iranului, oferind anumitor utilizatori conexiuni de calitate superioară la prețuri mult mai ridicate.

