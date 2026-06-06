Iranul răspunde Libanului: „Salvaţi-vă țara de adevăratul duşman, Israelul”

Ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, l-a sunat sâmbătă pe preşedintele libanez Joseph Aoun, care cu o zi înainte ceruse Teheranului să nu mai „intervină” în treburile ţării sale, și i-a transmis că Libanul trebuie „salvat”, de fapt, de „adevăratul său duşman”, Israelul.

„Din declaraţiile domnului Aoun, s-ar putea crede că Iranul este cel care a ocupat o cincime din teritoriul Libanului, a strămutat un sfert din populaţia libaneză şi bombardează ţara sa zilnic”, a scris Abbas Araghchi pe rețeaua X, referindu-se la Israel fără a-l numi.

„Dacă Libanul ar fi fost o monedă de schimb pentru Iran, am fi ajuns la un acord de mult timp. Salvaţi Libanul de adevăratul său duşman, domnule preşedinte”, a adăugat el.

Vineri, preşedintele Aoun a somat Iranul să înceteze „intervenţia” în afacerile libaneze, în contextul eşecului unui nou armistiţiu anunţat de Washington între Israel şi mişcarea islamistă Hezbollah, susţinută de Teheran, relatează News.ro.

„Nu este ţara voastră, ci a noastră (…) Nu aveţi dreptul să interveniţi în ţara noastră”, a declarat președintele Joseph Aoun adresându-se Iranului, îndemnând în acelaşi timp Hezbollahul să aleagă calea diplomatică.

Şeful statului se confruntă cu reticenţa mişcării şi a unei părţi a populaţiei libaneze de la lansarea negocierilor directe cu Israelul, pentru prima dată de câteva decenii. Cele două ţări nu întreţin relaţii diplomatice.

Prim-ministrul Nawaf Salam a îndemnat, la rândul său, Iranul să înceteze să-i folosească ţara ca „mijloc de presiune” în discuţiile cu Statele Unite.

Teheranul cere ca orice acord cu Washingtonul pentru a pune capăt războiului, declanşat la 28 februarie de o campanie de bombardamente israeliano-americane, să includă încetarea ostilităţilor pe frontul libanez, cu retragerea forţelor israeliene.

La începutul lunii martie, Hezbollah a târât Libanul în război, atacând Israelul pentru a răzbuna moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei în urma atacului israeliano-american.

Atacurile israeliene asupra Libanului au provocat peste 3.560 de morţi de la începutul conflictului, potrivit ultimului bilanţ al autorităţilor. Din partea israeliană, 27 de soldaţi şi un angajat civil au fost ucişi în Liban.