Iranul respinge teoria „atacului preventiv” invocată de SUA și neagă orice amenințare: „Au decis să intre în război pentru Israel”

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a respins marți acuzațiile lui Marco Rubio privind un atac iminent asupra SUA, potrivit EFE, citată de Agerpres.

„Rubio a recunoscut ceva ce știam toți: Statele Unite au decis să intre în război în favoarea Israelului. Nu a existat niciodată o presupusă amenințare a Iranului împotriva Statelor Unite”, a transmis oficialul iranian pe X.

Șeful diplomației iraniene a adăugat că „vărsarea de sânge a americanilor și a iranienilor” este responsabilitatea celor care cred în „Israelul pe primul loc”.

Replica lui Abbas Araqchi vine după ce Marco Rubio a descris ofensiva de sâmbătă drept o acțiune „preventivă”. Secretarul de stat american a afirmat luni că Washingtonul a lovit primul deoarece Republica Islamică se pregătea să atace pozițiile SUA din regiune.

„Știam că Israelul va trece la acțiune. Știam că acest lucru va precipita un atac împotriva forțelor americane și știam că, dacă nu i-am ataca preventiv înainte ca ei să lanseze aceste atacuri, am suferi pierderi mult mai importante”, a declarat Rubio.

„Amenințarea iminentă era că știam că dacă Iranul este atacat – și am crezut că va fi – va riposta imediat și nu aveam de gând să stăm deoparte și să încasăm lovitura înainte de a răspunde”, a adăugat el.

La rândul său, Donald Trump a spus tot luni, într-o conferință de presă, că a luat decizia pentru intervenția militară din Iran cu scopul de a opri regimul de la Teheran să dezvolte arme nucleare.

„După ce le-am exterminat programul nuclear acum câteva luni, am cerut Iranului să nu încerce să-și reconstruiască facilitățile nucleare, dar ne-au ignorat. Regimul își consolida rapid, dramatic chiar arsenalul balistic și amenința bazele noastre din afara țării. Aveau capacitatea de a lovi atât bazele noastre din regiune, cât și baze europene”, a declarat președintele SUA.

„Un regim iranian înarmat cu rachete cu rază lungă de acțiune și arme nucleare ar reprezenta o amenințare intolerabilă pentru Orientul Mijlociu, dar și pentru poporul american. Țara noastră însăși ar fi fost amenințată, și a fost foarte aproape de a fi amenințată”, a punctat liderul american.

Președintele Trump a insistat că operațiunea comună lansată de SUA și Israel împotriva Iranului reprezintă „cea mai bună șansă” de a contracara amenințările reprezentate de regimul de la Teheran. El a mai spus că războiul ar putea dura cinci săptămâni, dar există și riscul să se prelungească „mult mai mult”.