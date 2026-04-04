Iranul revendică superioritate aeriană după ce a doborât un avion american: Un moment „umilitor” pentru SUA și Israel, spune Teheranul

Imagine ilustrativă cu un avion A-10 Thunderbolt II al forțelor americane, în timpul războiului cu Iranul. Credit: Usaf/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia

Armata Iranului a promis sâmbătă că va recăpăta „controlul deplin” asupra spațiului aerian al țării, după ce un avion de vânătoare american a fost doborât, într-un incident pe care Teheranul l-a descris drept un moment „umilitor” pentru Statele Unite, notează CNN.

Un purtător de cuvânt al Statului Major al forțelor armate iraniene a calificat doborârea drept „o vinere neagră și umilitoare pentru SUA și Israel”.

Potrivit unor surse, unul dintre cei doi membri ai echipajului a fost salvat. Statutul celuilalt militar nu este cunoscut, iar Statele Unite au lansat o amplă operațiune de căutare și salvare.

„Luptătorii neclintiți și curajoși ai Islamului au reușit, cu putere, viteză și precizie, să lovească devastator avioanele de luptă, elicopterele, dronele și aeronavele inamice și să doboare un număr semnificativ dintre acestea”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Aproximativ jumătate dintre lansatoarele de rachete ale Iranului sunt încă intacte, în ciuda bombardamentelor zilnice ale SUA și Israelului, potrivit unor evaluări recente ale serviciilor de informații americane, au declarat trei surse pentru CNN.

Teheranul susține că dispune de „sisteme moderne de apărare aeriană construite de tinerii și mândrii oameni de știință ai acestei țări”.

Administrația Trump a afirmat anterior că deține controlul total asupra spațiului aerian al Iranului, secretarul Apărării, Pete Hegseth, descriindu-l luna trecută drept un „spațiu aerian necontestat”.