Iranul ridiculizează apelul șefei diplomației europene privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz: „Acel «drept internațional» pe care UE îl invocă pentru a da lecții altora”

Guvernul iranian a ridiculizat apelurile șefei diplomației UE, Kaja Kallas, privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și respectarea dreptului internațional, notează Politico.

Kallas a scris pe platforma X că „în conformitate cu dreptul internațional, tranzitul prin căi navigabile precum Strâmtoarea Hormuz trebuie să rămână deschis și gratuit”.

Regimul de la Teheran a respins însă afirmațiile acesteia.

„Acel «drept internațional»? Cel pe care UE îl invocă pentru a da lecții altora, în timp ce aprobă tacit un război de agresiune americano-israelian și închide ochii la atrocitățile comise împotriva iranienilor?”, a scris pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei.

Într-o reacție dură, Baqaei a spus că „nicio regulă a dreptului internațional nu interzice Iranului, ca stat riveran, să ia măsurile necesare pentru a împiedica folosirea Strâmtorii Hormuz în scopul desfășurării unor acțiuni militare împotriva sa”.

El a adăugat că „tranzitul necondiționat” prin Ormuz nu mai este posibil după ce „agresiunea SUA/Israel a adus active militare americane în imediata apropiere a strâmtorii”.

Traficul naval este blocat duminică, după ce ambarcațiuni iraniene au tras asupra unor nave care încercau să tranziteze această rută strategică. Teheranul a revenit asupra unei decizii anterioare de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, luată ca răspuns la blocada navală impusă de SUA asupra porturilor iraniene, care amenință exporturile de petrol ale țării.

Liderii occidentali au cerut Iranului să redeschidă această cale navigabilă, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate transportate la nivel global. Menținerea blocajului duce la creșterea prețurilor la petrol și afectează perspectivele de creștere economică în Uniunea Europeană.