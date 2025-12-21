Iranul s-a oferit să ajute Venezuela în conflictul său cu SUA, spun autorităţile de la Caracas / Care a fost comunicatul Teheranului

Autorităţile de la Caracas spus că Iranul le-a propus cooperarea sa „în toate domeniile” pentru a lupta împotriva „pirateriei şi terorismului internaţional” al SUA, după confiscarea de către Washington a unui al doilea petrolier în largul Venezuelei.

Teheranul nu a menţionat totuşi nicio măsură concretă într-o relatare a conţinutului convorbirii telefonice de sâmbătă dintre şefii celor două diplomaţii, scriu agențiile France Presse și Agerpres.

Iranul este unul dintre principalii aliaţi ai preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, care denunţă un complot ce vizează înlăturarea sa urzit de Washington.

Statele Unite au desfăşurat o importantă flotă militară în Caraibe pentru a derula operaţiuni împotriva traficului de droguri. De la începutul lunii, au fost sechestrate mai multe petroliere care transportau ţiţei venezuelean în cadrul unei „blocade totale” decretate de preşedintele Donald Trump.

Conversaţia cu şeful diplomaţiei iraniene s-a referit la „evenimente recente în Caraibe, în special ameninţările, actele de piraterie ale SUA şi furtul unor nave care transportau petrol venezuelean”, a declarat ministrul venezuelean de externe, Yvan Gil Pinto, citat într-un comunicat.

„Venezuela a primit o dovadă de solidaritate totală din partea guvernului Republicii Islamice a Iranului, precum şi oferta sa de cooperare în toate domeniile pentru a lupta împotriva pirateriei şi a terorismului internaţional pe care SUA încearcă să le impună cu forţa”, a subliniat el, după o discuţie cu omologul său iranian, Abbas Araghchi.

La rândul său, Teheranul „a subliniat determinarea liderilor celor două ţări de a-şi consolida şi de a-şi dezvolta relaţiile”, a precizat diplomaţia iraniană într-un comunicat, care nu reia totuşi termenii de „piraterie” şi „terorism internaţional”.

Relatarea iraniană a conversaţiei, publicată duminică, subliniază „solidaritatea” Iranului şi „susţinerea faţă de poporul şi guvernul ales din Venezuela” în faţa unei „ameninţări evidente pentru pace şi stabilitate în regiune”, fără a cita măsuri concrete.

Cele două ţări au semnat în 2022 un acord de cooperare valabil pe 20 de ani.

Iranul a ajutat deja Venezuela furnizându-i carburant, produse alimentare şi medicamente.

China şi Rusia, alte ţări aliate Venezuelei, şi-au exprimat de asemenea solidaritatea cu preşedintele Maduro în contextul desfăşurării militare americane.

Precedentul apel cunoscut între şefii diplomaţiei din Venezuela şi Iran data de la sfârşitul lui noiembrie.