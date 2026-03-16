Iranul și SUA au fost în contact direct în ultimele zile. Înaltul oficial care i-a trimis mesaje emisarului lui Trump

Un canal direct de comunicare între emisarul președintelui SUA, Steve Witkoff, și șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a fost reactivat în ultimele zile, a dezvăluit luni publicația americană Axios, citând un oficial american și o sursă la curent cu situația, potrivit Reuters.

Axios notează că nu este clar cât de substanțiale au fost mesajele schimbate între Araghchi și Witkoff, adăugând că aceasta a fost prima comunicare directă între cele două părți despre care se știe, de când Statele Unite și Israel au declanșat războiul împotriva Iranului în urmă cu mai bine de două săptămâni.

Sursele citate afirmă că Araghchi i-a trimis mesaje text lui Witkoff.

Publicația Drop Site News a relatat, anterior în cursul zilei de luni, că Witkoff a trimis mesaje către Araghchi. Drop Site News a citat oficiali iranieni care au afirmat că ministrul iranian de Externe ignora mesajele emisarului Casei Albe.

Detalii de culise

Oficialul american și sursa bine informată citate de Axios au spus că Araghchi i-a trimis lui Witkoff mesaje text axate pe încetarea războiului.

Oficialul american a susținut că Araghchi a fost cel care a încercat să inițieze un dialog, dar a precizat pentru Axios că SUA „nu poartă discuții” cu Iranul în prezent.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi. Sursă foto: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Niciuna dintre surse nu a oferit detalii cu privire la numărul de mesaje schimbate sau la conținutul acestora.

Iranienii „vorbesc cu oamenii noștri” și „vor să încheie un acord”, susține Trump

Președintele Donald Trump a afirmat luni că Iranul a comunicat cu SUA, dar că nu este clar dacă oficialii iranieni implicați aveau aprobarea să încheie un acord.

„Nu știm cine este liderul lor. (…) Ei (iranienii, n.r.) vor să încheie un acord. Ei vorbesc cu oamenii noștri… există oameni care vor să negocieze, dar nu avem nicio idee cine sunt aceștia”, le-a spus Trump reporterilor, în cadrul unui eveniment organizat la Casa Albă.

În ciuda scepticismului său cu privire la faptul că Teheranul este pregătit să încheie un acord, Trump a spus că nu se opune discuțiilor cu iranienii „pentru că uneori ies lucruri bune din asta”.

Președintele american a subliniat că nu este clar cine ia deciziile în Iran, deoarece mulți oficiali de vârf au murit. De asemenea, el a menționat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu a fost văzut până acum și nu este cunoscută starea lui.

„Nu știm… dacă este mort sau nu. Voi spune că nimeni nu l-a văzut, ceea ce este neobișnuit”, a spus Trump. „Mulți oameni spun că este grav desfigurat. Se spune că și-a pierdut piciorul… și că a fost rănit foarte grav. Alții spun că este mort”, a mai declarat luni liderul de la Casa Albă.

Trump, „întotdeauna deschis la un acord”

Un înalt oficial american a respins cererea Iranului de „reparații” ca parte a unui acord de pace, dar a spus că Trump este deschis la un acord care ar permite Teheranului „să se integreze cu restul lumii și să câștige bani din petrolul” iranian.

„Președintele este întotdeauna deschis la un acord. Dar nu negociază dintr-o poziție de slăbiciune. Nu renunță la motivele pentru care a început acest conflict”, a precizat oficialul american, conform Axios.

Mesajul public al oficialilor de la Teheran

Oficialii iranieni au afirmat public în ultimele zile că nu poartă negocieri de încetare a focului cu administrația Trump.

Oficialii spun că Iranul nu este interesat de un armistițiu temporar care ar permite SUA și Israelului să se regrupeze și să atace din nou, ci dorește garanții că orice fel de acord de pace încheiat să fie permanent.

Cum îl văd americanii pe Araghchi

Araghchi nu era considerat un factor de decizie cheie în Iran înainte de război, iar oficialii americani nu cred că acesta are autoritatea de a lua decizii în prezent.

Însă ministrul iranian de Externe pare să se coordoneze cu secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, care este liderul civil de facto al Iranului după asasinarea fostului lider suprem, ayatolahhul Ali Khamenei, spun surse.

Oficialii americani îl consideră totuși pe Araghchi interlocutorul de referință deoarece au o relație preexistentă cu el, iar șeful diplomației iraniene este încă în viață.